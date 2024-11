Ultima fermata Bologna, capolinea Juric: la Roma deraglia 2-3, esonero vicino

StrettoWeb

Fischi assordanti e clima di tensione. La Roma giallorossa reagisce così alla sconfitta per 2-3 patita all’Olimpico contro il Bologna. La voce in filodiffusione afferma un messaggio chiaro: “capolinea”. Per Ivan Juric è probabilmente l’ultima fermata della sua avventura in giallorosso, subentrato da poche settimane al posto di De Rossi con risultati decisamente altalenanti fra coppa e campionato.

I fantasmi dell’esonero erano già presenti da giorni, la sconfitta odierna, con Dybala non convocato ma che, secondo i rumor, avrebbe provato a stringere i denti, Pellegrini spedito in tribuna, era di fatto annunciata. El Shaarawy con la sua doppietta l’ha resa solo meno amara. Il Bologna è comunque uscito con 3 punti meritati dall’Olimpico: gol di Castro in apertura, nuovo vantaggio di Orsolini e tris di Karlsson.

Complice la sosta per le Nazionali, l’esonero di Juric sembra ormai imminente. Fra i nomi che circolano come sostituto, il più caldo è quello di Roberto Mancini (seppur abbia negato i contatti). Intrigante l’ipotesi di Ranieri traghettatore e poi dirigente. Terzic e Potter le piste estere.

Fiorentina-Verona 3-1

Tutt’altro umore in casa Fiorentina. Sei vittorie consecutive in campionato per la formazione toscana che si scrolla di dosso i malumori del ko di Conference League contro l’Apoel e supera 3-1 il Verona. Il mattatore del pomeriggio è stato Moise Kean, autore di una tripletta (di Serdar la rete ospite). La Fiorentina aggancia Napoli e Atalanta al primo posto a quota 25 punti.

Risultati 12ª Giornata Serie A

Genoa-Como 1-1

Lecce-Empoli 1-1

Venezia-Parma 1-2

Cagliari-Milan 3-3

Juventus-Torino 2-0

Atalanta-Udinese 2-1

Fiorentina-Verona 3-1

Roma-Bologna 2-3

Monza-Lazio

Inter-Napoli

Classifica Serie A

Napoli 25 Atalanta 25 Fiorentina 25 Inter 24 Juventus 24 Lazio 22 Milan 18* Bologna 18* Udinese 16 Empoli 15 Torino 14 Roma 13 Parma 12 Verona 12 Como 10 Cagliari 10 Genoa 10 Lecce 9 Monza 8 Venezia 8

* Una partita da recuperare

Programma 13ª Giornata Serie A (23-24-25 novembre)

Verona-Inter

Milan-Juventus

Parma-Atalanta

Genoa-Cagliari

Como-Fiorentina

Torino-Monza

Napoli-Roma

Lazio-Bologna

Empoli-Udinese

Venezia-Lecce

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.