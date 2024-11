UDC Calabria, Ruggero Pegna è il nuovo segretario cittadino di Lamezia Terme

StrettoWeb

Il segretario regionale dell’Udc Calabria, Salvatore Bulzomì, insieme al segretario provinciale di Catanzaro, Antonio Triffiletti, annunciano la nomina di Ruggero Pegna come nuovo segretario cittadino dell’Udc di Lamezia Terme. Una scelta che risponde alla volontà del partito di riorganizzarsi e radicarsi maggiormente sul territorio, puntando per Lamezia su una persona da sempre impegnata in politica e nel sociale come Pegna.

L’Udc, attraverso questa nomina, conferma “il suo impegno a sostenere e rappresentare le istanze dell’area moderata e dei cattolici, fondamentale per il progresso della Calabria e per fare in modo che la politica non venga schiacciata da un bipolarismo muscolare e spesso populista. Il partito sottolinea come questa sia una fase storica in cui la voce dei moderati e dei cattolici potrà svolgere un ruolo determinante nel definire politiche che guardano al benessere della collettività, all’innovazione e alla sostenibilità del territorio”.

Il segretario Bulzomì ha dichiarato: “Siamo certi che Ruggero Pegna saprà dare un importante contributo al nostro progetto politico a Lamezia Terme e nel comprensorio circostante. La sua esperienza e il suo profondo legame con il territorio sono una risorsa preziosa per il partito e per la costruzione di un dialogo inclusivo che possa rispondere alle sfide locali e regionali”. Il segretario provinciale Triffiletti ha aggiunto: “Con Pegna intendiamo rafforzare la nostra presenza nelle aree strategiche della Calabria, mantenendo sempre saldo il nostro riferimento ai valori di partecipazione e responsabilità sociale”.

