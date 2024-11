StrettoWeb

Non andrà in onda questa sera, domenica 10 novembre, come previsto inizialmente, il film “Tutto a posto”, la pellicola girata tra Reggio Calabria e Pentedattilo e trasmessa su Rai 1. La Film Commission, in accordo con la Rai, ha deciso di posticipare la messa in onda per via della partita inaugurale di Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino.

La nuova data sarà comunicata successivamente dalla Rai.

