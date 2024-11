“Tutto a posto”, presto su Rai 1 il film girato tra Reggio Calabria e Pentedattilo. Trama e cast

StrettoWeb

Reggio Calabria ancora protagonista del cinema. Domenica 10 novembre 2024, infatti, Rai 1 trasmetterà in prima serata “Tutto a posto”.​​ ​​Diretto da Giorgio Romano, il film – che fa parte della collana “Purché finisca bene” – è stato girato in alcune belle, suggestive e affascinanti location calabresi. Tra queste il borgo di Pentedattilo e la Marina di Porto Bolaro, il porticciolo nella zona sud della città.

La trama film

​​La storia ruota attorno a Francesco, un professore universitario di mezza età che ha perso la vista a causa di una malattia.​​ ​​Dopo essere stato abbandonato dalla moglie e con la figlia Maria trasferitasi a Londra per studiare, Francesco diventa un uomo burbero e diffidente.​​ ​​Un giorno, incontra Sasà, un giovane che vive di espedienti.​​ ​​Con la scusa di portargli la spesa, Sasà si introduce nella casa del professore e, senza farsi scoprire, si stabilisce lì.​​ ​​Nel corso della convivenza, tra i due nasce un’inaspettata amicizia che porterà entrambi a rivedere le proprie vite.​​ ​​

Cast

Di seguito i protagonisti del cast:

Michele Di Mauro nel ruolo di Francesco

Michele Eburnea nel ruolo di Sasà

Giulia Fazzini nel ruolo di Anna

Susy Del Giudice nel ruolo di Angela

Antonio Gerardi nel ruolo di Sante​​

​​”Tutto a posto” è una produzione di Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e il contributo della Fondazione Calabria Film Commission.​​ ​​ ​​Per chi non avesse la possibilità seguire la diretta tv, il film sarà disponibile in streaming su RaiPlay.​​ ​​

