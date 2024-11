Trofeo Luigi Cacopardi, domani la presentazione a Messina

StrettoWeb

Domani, giovedì 28 novembre, alle ore 9.45, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, nel corso di una conferenza stampa nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, sarà presentata ufficialmente l’ottava edizione della “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi”. La manifestazione podistica, in programma domenica 1 dicembre, è organizzata dalla Torre Bianca, nel ricordo di un grande uomo e appassionato di sport, in collaborazione con l’Ente di promozione CSEN e con il patrocinio del Comune di Messina e della Regione Sicilia. La gara FIDAL sarà valida come penultima prova del “Sicily Bronze Races 2024”.

Durante l’incontro con la stampa saranno illustrati particolari e curiosità dell’evento peloritano, reso speciale dalla bellezza del percorso, che si svilupperà, in un unico giro, nello scenario offerto dalla riserva della laguna di Capo Peloro, tra Ganzirri e Torre Faro, fino ad arrivare al Pilone. Per ulteriori informazioni https://www.asdtorrebianca.it/cacopardi2024/

Il programma di domenica 1 dicembre prevede alle ore 8 l’accoglienza alla Fondazione Horcynus Orca (Largo Senatore Francesco Arena) con ritiro pettorali; alle 8.30, il trekking urbano; alle 10 la partenza della gara podistica di 10 km; alle 10,10 “Corri con l’Evemero”; alle 11.15, il terzo tempo; e alle 12 la premiazione.

