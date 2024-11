Tris Val Gallico, sconfitto l’Atletico Maida: eurogol di Tavdgiridze

StrettoWeb

Ritorna, finalmente, alla vittoria il Val Gallico Calcio che si scrolla di dosso un ottobre nero, prettamente dal punto di vista dei risultati, rialzandosi prontamente dopo la prima sconfitta in campionato subita a Gioiosa Jonica. Una gara in cui è emersa la maturità del gruppo ed il valore dei singoli, tutti ingredienti che consentono ai ragazzi di mister Aquilino di superare un cliente ostico come l’Atletico Maida.

Nel primo tempo partono meglio i catanzaresi, più volte minacciosi dalle parti di Zampaglione e la situazione si complica quando al 38’ l’ingenuità di Caracciolo lascia i suoi in dieci (doppio giallo in trenta secondi). Eppure, nella fase di maggiore sofferenza, l’episodio stavolta sorride ai reggini. Finta di Tavdgiridze che elude l’intervento del difensore e fa partire un tiro a giro spettacolare che si infila nel sette sul secondo palo (VIDEO). Al 45’ esatto il Val Gallico si porta in vantaggio e la partita cambia volto.

La ripresa si apre con il filtrante da manuale di Lara per Carvajal che al 6’ rimane freddo e supera Rubino per il raddoppio dei locali e il suo nono centro in otto giornate. Grande sacrifico da parte degli attaccanti, con le ali a fare diagonali e dare densità alla propria metà campo, e il centravanti colombiano che fa reparto da solo. Atletico Maida che ci prova, ma di pericoli veri e propri dalle parti di Zampaglione non ne arrivano. Al contrario Lara avvia una ripartenza, Carvajal rifinisce per Tavdgiridze che incredibilmente, al 35’, fallisce il colpo del ko. Ci pensa allora Lazzarini, con un gol capolavoro dalla trequarti di campo (VIDEO), a mettere il punto esclamativo per il 3-0 che chiude i giochi. Ed è una vittoria con dedica speciale per Gianluca Pangallo. Prossimo turno, sabato in casa della Bovalinese.

Tabellino Val Gallico Calcio-Atletico Maida 3-0

VAL GALLICO CALCIO: Zampaglione, Scaramuzzino, Mangiola (30’st Iacono), Caracciolo, Dominguez, Robaina, Lazzarini (44’st Artuso), Lara, Carvajal (39’st Gatto), Tavdgiridze (46’st Baccillieri), Zagari (20’st Calabrese). A disposizione: Surace, Manganaro, Bonadio, Pellegrino.

All. Aquilino.

ATL. MAIDA: Rubino, Michienzi, De Martino, Ansou (9’st Scalise),

Romagnuolo, Grande (14’st Caputo), Crespo, Iudicelli, Cesena (30’st

Martinez), Scalese, Gullo. A disposizione: Iozzi, Iuliano, M. Gaetano,

S. Gaetano, De Fazio, Soverina. All. Stranges.

ARBITRO: Morgese di Vibo Valentia (La Rosa di Vibo Valentia e Crucitti di Reggio Calabria).

MARCATORI: 45’pt Tavdgiridze, 6’st Carvajal, 39’st Lazzarini.

NOTE – ammoniti: Robaina (VG), Carvajal (VG), Calabrese (VG), Romagnuolo (AM). Espulso: 38’pt Caracciolo (VG) per somma di ammonizioni. Angoli 6-7. Recupero: 3’pt e 4’st.

