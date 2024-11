Ritorna la Trinacria Race Mtb: appuntamento il 25 maggio con la 6ª edizione

StrettoWeb

C’è finalmente la data per la sesta edizione della Trinacria Race Mtb Marathon. Il prossimo 25 maggio 2025 si tornerà a correre su sentieri che ormai hanno un sapore tutto particolare, dopo che nel 2024 sono stati teatro dell’epica battaglia per i titoli italiani di specialità. Tutta Italia si è data appuntamento nel piccolo centro messinese per la sfida nazionale, che alla fine ha premiato l’ex campione europeo Fabian Rabensteiner e Claudia Peretti.

Rispetto a quest’anno si anticipa quindi di una settimana, tornando un po’ alle origini della manifestazione che lo Special Bikers Team allestisce da sempre insieme all’Asd Leto Free Bike “Piero Leone”. La formula di gara, che ricordiamo nel 2023 aveva già assegnato i titoli regionali, resta la stessa, quindi a fianco della gara lunga resterà anche il percorso Granfondo. Ancora da ufficializzare le distanze, che nella stagione appena conclusa erano state di 76 km per 2.700 metri per la prova tricolore e di 44 km per 1.650 metri per l’alternativa.

Con il nuovo anno partiranno anche le iscrizioni alla gara, ma alle porte ci sono anche importanti novità legate alla manifestazione, per conoscere quali sono non resta che attendere e intanto prepararsi per una trasferta che, come possono testimoniare coloro che l’hanno effettuata dal Continente, vale molto più che la spesa…

Per informazioni: Asd Special Bikers, https://www.trinacriarace.it/it/

