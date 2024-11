Triestina-Giana Erminio, follia Clotet: aggredisce Krollis dopo il rosso. E poi: “ho fatto bene!” | VIDEO

Incredibile quanto accaduto nel primo tempo di Triestina-Giana Erminio, partita valida per il Girone A di Serie C. L’attaccante della Triestina, Raimonds Krollis, è stato espulso per fallo al 33′, episodio che ha fortemente condizionato la gara dei suoi compagni.

All’uscita dal campo, Krollis è stato aggredito da Pep Clotet, suo allenatore, che gli è andato addosso a muso duro, strattonandolo con rabbia dalla maglietta. Il calciatore non ha reagito e dopo aver subito il gesto si è diretto negli spogliatoi.

Nel post gara Clotet ha dichiarato: “il mio gesto è stato giusto per ciò che è accaduto, quello che ha fatto Krollis è stato inaccettabile, danneggia la Triestina, la società e il calcio in generale. Fin quando sarò io a Trieste lui ha chiuso“.

The magic of Serie C – Triestina player gets sent off and his manager Pep Clotet shows him how he feels

