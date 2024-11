Trebisacce, le Piccole Operaie dei Sacri Cuori festeggiano 130 anni

StrettoWeb

Centotrenta anni fa, ad Acri, nacque l’Istituto religioso femminile “Piccole Operaie dei sacri cuori”. A Trebisacce, la Comunità Educativa/Centro Diurno F. Ferrari, consolidata realtà inserita nel tessuto sociale ed educativo nazionale, gestita proprio dalle suore dell’ordine delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori presieduto dalla Madre Generale Suor Giancarla Dima, pone l’accento sull’anniversario con un evento solenne.

Sua Eccellenza Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente per l’Italia meridionale della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della ricorrenza, celebrerà giorno 22 novembre, alle 18.30, la Santa Messa presso la Chiesa Madre San Nicola di Mira, sita nel centro storico della cittadina ionica. Un momento di comunione, in cui ricordare il lungo percorso partito 130 anni fa e posto in essere dall’Istituto religioso.

Fondatore della congregazione fu il Beato Francesco Maria Greco che con la co-fondatrice, la Venerabile Serva di Dio Suor Maria Teresa De Vincenti, entrambi acresi, vollero creare una realtà la cui opera fosse rivolta soprattutto alla gioventù, mirando a educare alla fede per educare alla vita.

Don Francesco Maria Greco, classe 1857, viene ordinato sacerdote nel 1881 e nel 1887 diventa parroco nella chiesa di San Nicola in Acri. L’anno successivo viene nominato arciprete. Il Beato Francesco Maria Greco volle essere povero tra i poveri per diventare la voce dei senza voce. Il 21 maggio 2015 viene riconosciuto il miracolo attribuito alla sua intercessione. Un anno dopo verrà proclamato Beato.

Nel 1892 incontrò Maria Teresa De Vincenti, una giovane donna che condivideva i suoi stessi ideali e che si unì a lui nella missione di aiuto agli ultimi, nonostante il suo impegno pastorale fu osteggiato dai suoi familiari che avrebbero preferito che la giovane coltivasse progetti matrimoniali.

Nacque da questa unione di intenti, volontà e fede l’Istituto religioso delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori, che si poi diffuse in diverse regioni italiane e anche all’estero.

Oggi l’ordine delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori è diventato una realtà conosciuta nel panorama educativo cattolico, continuando a ispirare le nuove generazioni con l’esempio dei suoi fondatori.

Uno dei presidi religiosi, educativi, formativi e culturali più importanti dell’Istituto religioso ha sede a Trebisacce, ed è stato scelto per celebrare questo solenne anniversario.

La Comunità educativa/centro diurno Francesco Ferrari di Trebisacce, gestita dall’istituto Piccole Operaie dei Sacri Cuori, porta avanti la missione propria dei fondatori, cioè dare voce a chi voce non ha, ponendo maggiore attenzione a bambini appartenenti a contesti di estrema fragilità, cercando di dare loro affetto e amore incondizionato, prendendo a modello il carisma della fondatrice, ancora oggi presente nelle scuole e nelle opere sociali quale moto dell’anima portato avanti dalle sue allieve e suore.

L’istituto delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori di Trebisacce gestisce due servizi: la comunità educativa e il centro diurno.

La comunità educativa è un servizio residenziale rivolto ad una fascia d’età 6-13 anni. I minori vengono inviati dai servizi sociali di diversi ambiti territoriali, dietro provvedimento giudiziario. Trovano nella realtà trebisaccese un luogo di pace e accoglienza, dove lenire le ferite dell’anima grazie all’attenzione e alla passione delle suore e degli educatori.

Il centro diurno è invece un servizio semiresidenziale dove i minori dopo le attività educative e didattiche fanno rientro nelle proprie abitazioni. Le attività svolte sono varie: dalle attività educative, didattiche a quelle ludico ricreative anche esterne alla struttura.

La Comunità educativa F. Ferrari ha costruito, con impegno e abnegazione una fitta rete di relazione, di collaborazione e supporto con gli enti del terzo settore e gli enti istituzionali del territorio diventando oggi uno degli architravi sociali della Calabria.

La struttura ospita un’équipe multidisciplinare formata da educatori professionali, da una coordinatrice pedagogista, da una psicologa e da un assistente sociale.

Le religiose in forza alla struttura sono le mai dome Suor Grazia George, Madre Superiora, Suor Walterina e Suor Mirta.

Oggi il Francesco Ferrari rappresenta un punto di riferimento di fondamentale importanza per tutto il territorio calabrese e non solo, grazie al lavoro di squadra posto in essere, che per la sua particolare natura non è mai e solo un lavoro ma soprattutto una missione, svolta con grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione. L’obiettivo, che emerge limpido come uno zampillo d’acqua dalla sorgente, è quello di dare calore e affetto sincero a tutti i minori presenti nella struttura, per farli sentire protetti, al sicuro e amati come in una vera e grande famiglia.

La missione sociale ed educativa ai cui hanno dato vita, 130 anni fa, il Beato Francesco Maria Greco e la co-fondatrice, la Venerabile Serva di Dio Suor Maria Teresa De Vincenti, si riverbera nel reale ancora oggi, grazie all’impegno dell’Istituto religioso “Piccole Operaie dei sacri cuori” e di realtà come la Comunità Educativa/Centro Diurno F. Ferrari di Trebisacce.

