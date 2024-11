Ecoross Educational a Trebisacce: formazione per bambini e famiglie

StrettoWeb

Ecoross Educational fa tappa a Trebisacce sensibilizzando sull’importanza di una corretta raccolta differenziata per tutelare l’ambiente circostante e preservarlo per le future generazioni. E sono proprio i bambini delle classi quarte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro” a recepire il messaggio impartito dalle informatrici ambientali di Ecoross nel corso delle lezioni, divenendo “sentinelle ambientali” anche presso le proprie famiglie.

L’importanza di educare alla sostenibilità è ormai indiscutibile, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali che stanno trasformando profondamente il pianeta. È necessario, dunque, che l’educazione ecologica sia parte integrante della formazione di ogni cittadino, a partire dalla tenera età.

“Ognuno di noi – afferma il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Solazzo – ha un ruolo attivo nella protezione dell’ambiente. Averne cura fin da giovani significa rispettare la propria persona e gli altri, contribuendo a creare un habitat sano. Per questo, progetti come Ecoross Educational sono di grande rilevanza“.

Le famiglie costituiscono un elemento cruciale in questo processo educativo, come confermato dalle parole di una mamma che ha partecipato alle lezioni: “è stato un insegnamento pure per noi adulti, che spesso commettiamo errori nel separare i materiali. I ragazzi erano entusiasti di imparare a differenziare i rifiuti e, portando a casa quanto appreso, sensibilizzano tutta la famiglia“. Questo passaggio da scuola a casa rappresenta quindi un veicolo essenziale per instaurare cambiamenti duraturi nelle abitudini quotidiane.

A supportare Ecoross Educational è altresì il sindaco di Trebisacce, avv. Franco Mundo, che ha ribadito il bisogno di partire dai giovani per sensibilizzare l’intera comunità: “il successo di un progetto di raccolta differenziata inizia dai ragazzi. Se riusciamo a trasmettere loro consapevolezza e nozioni, vedremo miglioramenti sia qualitativi sia quantitativi. I giovani studenti, infatti, non soltanto imparano, ma divulgano a casa il messaggio“. Il Sindaco ha poi espresso il suo apprezzamento per il lavoro costante di Ecoross nella promozione di una cultura della sostenibilità.

Il dott. Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross, ha messo in evidenza i risultati positivi dell’iniziativa, sottolineando quanto Trebisacce stia progressivamente affermandosi come una comunità virtuosa: “oggi abbiamo constatato un alto livello di ricettività da parte degli studenti, in linea con il percorso scolastico avviato negli anni precedenti. Grazie all’impegno collettivo e al coinvolgimento attivo della comunità, siamo convinti che i benefici di questa iniziativa continueranno a crescere in modo significativo“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.