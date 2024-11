Tre sconfitte per la Team Volley Messina nei campionati regionali

StrettoWeb

La vittoria nella seconda giornata dei campionati regionali è stata la folta presenza di pubblico alla Juvara. Nell’impianto casalingo prima uscita per l’Ambiente Lab Team Volley di Serie C maschile con tanti sostenitori che hanno gremito gli spalti dell’impianto di via Gran Priorato sabato pomeriggio. Sul taraflex però si sono dimostrati più forti gli ospiti della Jonica Volley Santa Teresa che hanno portato via l’intera posta aggiudicandosi i tre set grazie ad un paio di atleti nelle loro fila veramente esperti per questa categoria. L’Ambiente Lab Team Volley ha avuto comunque modo di dimostrare di essere una buona squadra specie nel terzo set dove se l’è giocata alla pari fino alle fasi finali.

Questo il commento del tecnico Peppe Caravello al termine del match: “I valori erano diversi come è diverso il campionato che andremo a fare: loro sono costruiti per vincere, noi siamo qui per crescere e migliorare. Oggi serviva più pazienza e saper soffrire senza commettere troppi errori, comunque a fine partita ho detto ai ragazzi che mi è piaciuto come abbiamo concluso. Dobbiamo ritrovare quello stesso spirito in tutte le partite successive”.

Sconfitta domenica anche per la Serie C femminile di capitan D’Amico e compagne, la Team Volley ha ceduto in tre set, in trasferta contro la Pallavolo Oliveri. A fare la differenza anche l’emozione dell’esordio in una categoria nuova. La formazione dei coach Donato e Laganà, e del preparatore atletico Chité, inizia sottotono e ha faticato a mettere in campo quanto di buono fatto nel pre campionato. Un piccolo passo falso che ci può stare considerando anche la giornata di riposo forzato alla prima giornata. La Pallavolo Oliveri ha prevalso per 25-14 25-19 25-7.

Cede anche la Pallavolo Messina in Serie D femminile che ospitava alla Juvara domenica la Nebrodi Volley. La formazione di coach Massimiliano Triolo ha fatto dei passi avanti conquistando il primo set della stagione. Il primo parziale è stato vinto dalle ospiti per 17-25, nel secondo grande reazione di capitan Tringali e compagne che pareggiavano il conto dei parziali giocando una bella pallavolo e chiudendo per 25-14. Nel terzo iniziava con lo stesso slancio la Pallavolo Messina, ma la Pallavolo Olivieri si rifaceva sotto alzando i ritmi e spuntandola per 20-25 alla fasi finali. Nel quarto, un po’ demoralizzata, la formazione di casa cedeva set, incontro e intera posta per 12-25.

Team Volley Messina – Jonica Volley 0-3 (16-25 13-25 21-25)

Nel primo set coach Caravello manda in campo Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore opposto, De Francesco e Arena in posto 4, Sethupathi e Barreca centrali con capitan Germanà libero. A partita in corso ci sarà posto anche per coach Caravello e per Spavara, Donato, Attinà, Romano, Bartolomeo e Carmignani che terminano in campo nel terzo set facendosi trovare pronti. Mister Sebastiano Patti dall’altra parte schiera le armi pesanti: Schifliliti al palleggio con Mago opposto, centrali Schipilliti e Passari, posto 4 Alaimo e Remo con Cicala e Contraffatto ad alternarsi con i centrali nel ruolo di libero.

Primo set che inizia in equilibrio e poi sono i locali a provare la fuga sul 5-3, a quel punto arrivano cinque punti consecutivi per gli ospiti. Sotto 5-8 la panchina locale ferma il gioco. Al rientro scappa via la formazione ospite e l’Ambiente Lab Team Volley è costretta a chiamare il secondo time out sotto 10-18. Il finale sarà fissato da Schifilliti in 16-25 attaccando direttamente una palla di seconda. Nel successivo set ancora illusione di vantaggio locale che iniziano sul 2-0 poi arriva ancora un break taglia gambe in favore della Jonica, sette punti consecutivi. Dal 7-13 reazione locale con un contro parziale di 6-3 ma la Jonica troverà i successivi nove punti fino al 13-25 senza che i cambi e i time out della Team Volley possano spezzare il momento negativo.

Parziale che prosegue anche ad inizio terzo set dove la Jonica Volley prosegue a fare punti senza subirne, sotto 0-9 la Team Volley, con entrambi i time out utilizzati, torna a registrare un punto grazie al mani out di Spavara appena entrato. Mister Patti inizia a togliere dal campo le sue pedine più importanti dal 7-13. A quel punto però i subentrati della formazione di casa riescono a tornare in scia piazzando sette punti consecutivi dal 12-21. Buon turno in battuta di Bartolomeo che mette a segno due ace, qualche errore della Jonica e il muro di Attinà vale il 19-21. Dall’altra parte si corre ai ripari, primo time out di mister Patti e Schifilliti che torna in campo in regia, giusto in tempo per chiudere la partita senza rischi. L’Ambiente Lab Team Volley riuscirà comunque ad annullare due match point: il primo con la palla messa a terra da De Francesco e poi con l’ace di Attinà per il 21-25 finale.

Risultati e classifica Serie C maschile girone B

Ambiente Lab Team Volley-Jonica Volley 0-3

Giarre-Volley Gela 3-1

Paternò Volley-Agira 2-3

Pedara Volley-Pozzallo 1-3

Modica-Viagrande 1-3

Jonica Volley Santa Teresa, Gs Pozzallo, Giarre 6 punti

Ambiente Lab Team Volley, Volley Gela, Viagrande 3 punti

Agira 2 punti

Paternò Volley 1 punto

Modica, Pedara Volley 0 punti

Risultati e classifica Serie C femminile girone B

Pallavolo Zafferana – Sport Passion 3-0

Santa Teresa – Golden Volley 0-3

Messina Volley – Ssd UniMe 3-0

Pallavolo Oliveri – Team Volley 3-0

Liberamente Aci Catena – Polisportiva Nino Romano 0-3

Pallavolo Zafferana 6 punti

Polisportiva Nino Romano, Golden Volley 5 punti

Messina Volley, Pallavolo Oliveri 4 punti

Santa Teresa, Volley ’96 3 punti

Sport Passion, Liberamente Aci Catena, Ssd UniMe, Team Volley 0 punti

Risultati e classifica Serie D femminile girone B

Pallavolo Messina-Nebrodi Volley 1-3

Pgs Juvenilia-Barcellona 0-3

Torregrotta-Zafferana 3-2

Raccalumera-Akis 0-3

Libertas-Giardini del Volley 0-3

Randazzo-Universal Viagrande 3-2

Akis Volley, Giardini del Volley 6 punti

Universal Viagrande, New Randazzo Volley 4 punti

Nebrodi Volley, Barcellona, New Volley Team Torregrotta 3 punti

Zafferana Volley 1 punto

Libertas Volley Messina, Pgs Juvenilia, Pallavolo Messina, Roccalumera Pallavolo 0 punti

