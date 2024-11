Trasporti nello Stretto, raddoppiano gli aliscafi Reggio-Messina al mattino: “livello di servizio mai raggiunto prima”

StrettoWeb

Si è chiuso nella giornata di ieri il tavolo negoziale tra il Comitato Pendolari dello stretto in rappresentanza dell’ utenza Reggina e Messinese e l’ azienda Liberty Lines. Le parole del Presidente Votano, all’uscita dall’ultimo confronto dove con l’intermediazione ed il supporto del ministero dei trasporti si è finalmente trovata la migliore sintesi tra le esigenze dell’utenza e gli interessi dell’azienda:

‘‘E’ stato un percorso molto complesso e graduale: mettere d’accordo’ l’ utenza Messinese di dipendenti pubblici e universitari, con quella Reggina composta da una mole importantissima di Sanitari e universitari non è stato facile, e nonostante una controparte aziendale molto collaborativa con noi è stato molto complicato affrontare la burocrazia dietro ogni corsa, nonché coniugare le esigenze di tutte le utenze con i tempi tecnici dei mezzi”.

“Per quanto riguarda la parte Reggina, uno step fondamentale di questo percorso è stato nel mese di Maggio, quando a seguito della nostra raccolta firme Liberty ha accettato l’ anticipo degli orari di inizio servizio da Messina permettendo così l’ istituzione di una corsa in partenza da Reggio alle 7.15″.

“Gli altissimi coefficienti di riempimento di questa corsa, hanno confutato la nostra tesi in merito all’ importanza della fascia oraria 7-8, da qui il risultato dell’ ultimo tavolo, che a seguito della definitiva autorizzazione del ministero ha sancito il raddoppio dei mezzi in partenza sia Da Reggio sia Da Messina nella suddetta fascia oraria’’

Per la prima volta, dall’ 1 novembre le corse in partenza da Reggio nella fascia più importante per i pendolari diverranno infatti due: la corsa delle 7.15. sarà anticipata alle ore 7.00 , sara’ inoltre istituita una corsa alle 7.45, con il chiaro intento di gestire la prima ad uso di sanitari e dipendenti pubblici e la seconda per l’ utenza universitaria.

Contestualmente, anche l’utenza Messinese vedrà un raddoppio delle corse con un mezzo in partenza alle 7.00 ed una corsa ulteriore in partenza alle 7.40, pensata proprio in corrispondenza del treno in arrivo a Messina centrale dalla zona tirrenica alle ore 7.25

Il direttivo del comitato “ringrazia sentitamente tutti i consiglieri delegati per ogni categoria d’ utenza il cui contributo è stato fondamentale per creare un quadro esatto delle esigenze, i singoli cittadini che anche con una semplice mail hanno manifestato il proprio punto di vista. Un sentito ringraziamento va anche all’ammiraglio Martello per la costante attenzione verso la questione ed il supporto continuo al tavolo di lavoro ed infine all’azienda Liberty Lines per la fondamentale collaborazione dimostrata”.

