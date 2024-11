Torrente San Michele a Messina: lavori di ricostruzione e consolidamento dei muri d’argine

StrettoWeb

L’assessore alla Difesa del suolo Francesco Caminiti ha effettuato oggi, mercoledì 20 novembre, un sopralluogo presso il cantiere del torrente San Michele a Messina, dove sono in corso le indagini geognostiche necessarie per completare i calcoli strutturali relativi al progetto volto alla sistemazione idraulica del torrente. Al sopralluogo hanno preso parte rappresentanti del Consiglio comunale, il vicepresidente Giandomenico La Fauci es i consiglieri Margherita Milazzo e Antonella Feminò, oltre al geologo Carmelo Gioè e il progettista ing. Crisafulli. In dettaglio gli interventi riguardano la riprofilatura dell’alveo; la ricostruzione e il consolidamento dei muri d’argine; l’ampliamento della viabilità esistente; e la realizzazione di una nuova strada arginale. In programma anche tre attraversamenti carrabili e due pedonali per migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area.

“Un’opera strategica per la mitigazione del rischio idrogeologico del torrente e per la sicurezza del territorio circostante nell’ambito di una programmazione più ampia che interessa l’intero territorio comunale, con l’obiettivo di garantire interventi efficaci e sostenibili”, ha sottolineato l’assessore Caminiti.

