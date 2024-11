Top Spin Messina WatchesTogether battuta dall’Apuania Carrara

StrettoWeb

Nella terza trasferta consecutiva proposta dal calendario la Top Spin Messina WatchesTogether ha dato battaglia ma è stata costretta a cedere contro l’Apuania Carrara campione d’Italia in carica. Al Palasport di Avenza i toscani si sono imposti per 4-1 nella gara valevole per la 4^ giornata di Serie A1 maschile di tennistavolo. Risultato decisamente troppo severo nelle proporzioni dato l’andamento del match.

La sfida, diretta da Stefano Palagi, era iniziata nel migliore dei modi per la compagine del presidente Giorgio Quartuccio grazie alla fantastica affermazione di Antonino Amato per 3-2 ai danni di Tomislav Pucar nel primo singolare della serie. Il palermitano si è trovato sotto per 9-8 nel set d’apertura, ma non ha mai mollato piazzando i tre punti decisivi. Il croato è quindi riuscito a ristabilire la parità nel secondo (11-2). Amato, partito forte (3-0) nel terzo, ha dilagato (7-3), giungendo al 10-5 e chiudendo il discorso al terzo tentativo (11-8). Verdetto rimandato alla “bella” in virtù dell’11-5 per Pucar della quarta frazione. Al quinto set il giocatore di Carrara avanti sul 6-3, prima di essere agganciato (8-8) da un indomito Amato. Lotta serrata che si è risolta a favore di Amato, bravissimo a non fallire il match-point guadagnato (11-9), prevalendo meritatamente.

L’ex Matteo Mutti ha poi battuto Niagol Stoyanov per 3-1. L’ospite è andato ad un passo dal primo set portandosi sul 10-8, ma una volta disinnescate le due chances Mutti è passato di slancio per 13-11 al secondo tentativo utile. Padrone di casa sul 10-7 nel secondo parziale, poi il livornese ha accorciato le distanze (10-9), dovendo comunque cedere all’ultimo punto. La reazione di Stoyanov si è concretizzata nel terzo. Da 2-5 a 7-6, successivamente il secondo set-point è stato quello giusto per centrare l’11-9. Nella quarta frazione Mutti si è però staccato (7-3), vincendo 11-5. Un altro grande ex, João Monteiro, ha quindi piegato 3-1 Humberto Manhani Jr. Primo set finito nelle mani del portoghese per 11-4. Nel secondo, accelerata (6-2) di Manhani, poi ripreso (7-7), ma capace di imporsi per 11-8. Grande rammarico, invece, per la terza frazione: da 7-3 per Manhani a 11-8 in rimonta per Monteiro. Il lusitano, cavalcando l’onda, ha completato l’opera con l’11-3 del quarto.

Con l’Apuania Carrara passata a condurre, si sono trovati di fronte Niagol Stoyanov e Tomislav Pucar. In avvio, da 8-8 lo scatto decisivo è stato di Stoyanov, che si è preso il parziale per 11-9. Nel secondo il giocatore della Top Spin ha subito allungato (7-4), proseguendo senza intoppi (11-6) e andando sul doppio vantaggio. La gara è svoltata nel terzo, che ha visto Stoyanov avanti fino al 7-6. Sul 10-9 e poi 11-10 per Pucar, il livornese ha sventato due set-point, venendo superato al terzo per 13-11. Pucar ha pareggiato i conti nel quarto (11-6), perfezionando la rimonta alla “bella”, dove sull’8-8 ha messo a segno i tre punti finali per il 3-2.

Nulla da fare nel confronto che ha opposto Antonino Amato e João Monteiro, ex compagni di squadra alla Top Spin. Il portoghese, facendo valere tutta la sua esperienza, ha incamerato il primo set per 11-7 e ha fatto suo anche il secondo per 11-4. Il sipario è sceso dopo l’11-5 al terzo. Successo finale per 4-1 dell’Apuania Carrara. La Top Spin Messina WatchesTogether, pur lottando, non è riuscita a muovere la classifica, restando a quota due. Il 4 dicembre in programma l’ennesimo impegno esterno, avversaria il Tennistavolo Sassari.

Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether 4-1

Tomislav Pucar – Antonino Amato 2-3 (9-11, 11-2, 8-11, 11-5, 9-11)

Matteo Mutti – Niagol Stoyanov 3-1 (13-11, 11-9, 9-11, 11-5)

João Monteiro – Humberto Manhani Jr 3-1 (11-4, 8-11, 11-8, 11-3)

Tomislav Pucar – Niagol Stoyanov 3-2 (9-11, 6-11, 13-11, 11-6, 11-8)

João Monteiro – Antonino Amato 3-0 (11-7, 11-4, 11-5)

I risultati della 4^ giornata di Serie A1 :

Marcozzi-Tennistavolo Norbello 4-2

Il Circolo Prato 2010-Tennistavolo Sassari 3-3

Apuania Carrara-Top Spin Messina WatchesTogether 4-1

Alfa Food Bagnolese-Virtus Servigliano 4-2

Classifica : Marcozzi 8 punti; Apuania Carrara 6; Tennistavolo Sassari 5; Virtus Servigliano, Alfa Food Bagnolese 4; Il Circolo Prato 2010 3; Top Spin Messina WatchesTogether 2; Tennistavolo Norbello 0.

