Tirocinanti, il Sindaco di Messina incontra il direttivo della FIADEL

Si è tenuto ieri pomeriggio su richiesta della FIADEL, un incontro con il Sindaco Federico Basile e il direttivo della FIADEL in rappresentanza dei Tirocinanti. Durante l’incontro il primo cittadino ha precisato che l’amministrazione sta lavorando per allineare la scadenza dei progetti del tirocini senza interrompere a Dicembre. Il Sindaco ha chiarito che in atto nessuna norma prevede la stabilizzazione dei tirocinanti ed è impensabile che i tirocinanti possano essere assunti dalle partecipate o dallo stesso Comune.

Il Sindaco ha ribadito che la vertenza tirocinanti è una priorità per l’amministrazione ed è per questo come già annunciato da tempo che entro la fine di novembre convocheremo i i rappresentanti dei tirocinanti per comunicare il percorso che si deve seguire . La FIADEL ha espresso soddisfazione per incontro. Siamo convinti che il percorso iniziato dall’ ex Sindaco Cateno De Luca, il quale oltre allo sbaraccamento ha intrapreso dei percorsi per il riscatto sociale e morale di centinaia di cittadini che per decenni sono stati abbandonati dalla politica.

