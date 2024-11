A Tilde Minasi il prestigioso Premio Mede@: “lavoro da sempre per le donne nel silenzio, questo riconoscimento è per me un vero onore”

StrettoWeb

Nel corso di una cerimonia svoltasi a Villa Laetitia a Roma, il Senatore Tilde Minasi della Lega ha ricevuto il prestigioso Premio Mede@. Giunto alla sua quinta edizione, il riconoscimento celebra personalità che si sono distinte nella lotta contro la violenza di genere e nella promozione di una cultura del rispetto e della dignità umana.

“Ricevere questo importante riconoscimento è stato per me un grandissimo onore, oltre che una bellissima sorpresa – ha dichiarato a caldo il Senatore – Lavoro da sempre, fin da quando ero Assessore al Comune di Reggio, al fianco delle donne e per le donne, contro ogni forma di violenza, e l’ho sempre fatto nel silenzio. Ricevere quindi un premio per questo impegno è certamente una bellissima emozione”.

Il Premio Mede@ è stato conferito anche a illustri esponenti delle forze dell’ordine, del giornalismo e dell’associazionismo, figure impegnate in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. La cerimonia ha, inoltre, visto la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui la celebre stilista Anna Fendi, madrina del premio, la cui sensibilità ha ulteriormente evidenziato il profondo valore culturale e sociale di questo evento.

“Il premio Mede@ rappresenta un riconoscimento importante appunto per chi, come me, crede che la lotta contro ogni forma di violenza sia una priorità assoluta. E’ necessario lavorare con determinazione – dice ancora il Senatore – per costruire una società fondata su rispetto, parità e dialogo, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un’azione corale. È in questa direzione che stiamo lavorando con attenzione all’interno della Commissione d’Inchiesta sul Femminicidio, per promuovere interventi concreti e politiche che non solo tutelino le vittime, ma contribuiscano a prevenire ogni forma di violenza. Questo premio, dunque, non è solo un riconoscimento, ma anche uno stimolo a fare di più, con un’azione politica e istituzionale incisiva e condivisa”.

Il Senatore Minasi si è poi soffermata su un altro riconoscimento, il Premio “Gentilezza”, istituito per promuovere valori di empatia e attenzione reciproca.

“Il Premio Gentilezza, fortemente voluto da una donna straordinaria come Anna Fendi, è un simbolo di resilienza e cambiamento – ha affermato Minasi – La gentilezza, che oggi forse è un po’ trascurata, non è un gesto debole, ma un atto rivoluzionario che può trasformare la società e migliorare le relazioni umane. Riconoscere l’importanza di questi valori è il primo passo per costruire una comunità più giusta e rispettosa”.

In chiusura, il Senatore Minasi ha sottolineato con determinazione l’urgenza di non abbassare mai la guardia: “La violenza di genere non è solo un problema delle donne, ma una battaglia di civiltà che riguarda ciascuno di noi. Abbiamo il dovere di agire con fermezza, senza esitazioni, per costruire una cultura che respinga con forza ogni forma di abuso e garantisca a ogni donna la possibilità di vivere libera da qualsiasi paura. Il nostro compito oggi – ha aggiunto – è quello di cambiare il presente, per gettare le basi di un futuro in cui il rispetto e la libertà siano i pilastri di una società che riconosca pienamente alle donne il diritto di autodeterminarsi, senza ostacoli né timori”.

