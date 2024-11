Teatro di Messina, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

StrettoWeb

Insediamento ufficiale, lunedì scorso al Vittorio Emanuele, del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”. A nominarlo, con proprio Decreto, l’assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, on. Elvira Amata. A far parte dell’Organo di governo sono il dott. Orazio Miloro, commercialista e revisore legale, commissario straordinario uscente, riconfermato presidente e legale rappresentante del Teatro Vittorio Emanuele; componenti il M° Lorenzo Scolaro, giovane ma già affermato strumentista, terzo corno stabile presso la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, per pochi mesi componente del precedente C.d.A. in sostituzione del dimissionario arch. Antonino Principato e l’avv. Oleg Traclò, giovane stimato professionista messinese, penalista-cassazionista.

Il presidente Miloro è stato nominato quale rappresentante della Regione Siciliana, mentre i due componenti Scolaro e Traclò in rappresentanza, rispettivamente, del Comune e della Città Metropolitana di Messina su designazione del sindaco Federico Basile. Erano presenti all’insediamento il sovrintendente avv. Gianfranco Scoglio, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Nathial Soraci, assieme ai componenti dott. Nicola Galizzi e dott. Salvatore Di Bartolo. Nei prossimi giorni il nuovo Consiglio di Amministrazione avvierà un primo confronto con il sovrintendente e con i direttori artistici, Giovanni Anfuso (prosa) e Matteo Pappalardo (musica e danza), per fare il punto sulle strategie e sugli indirizzi per la programmazione 2025/2026, ma anche per tracciare una sintesi su quanto già realizzato in questa stagione partita sotto i migliori auspici e già prodiga di risultati e di soddisfazioni, con riconoscimenti da parte di critica e pubblico.

