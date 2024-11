Team Volley Messina non sorride: 3 sconfitte nei campionati regionali

StrettoWeb

Un weekend che non ha sorriso alla Team Volley Messina. Dalle tre squadre impegnate nei campionati regionali di Serie C e Serie D non è arrivata neanche una vittoria. Il sabato la Serie C femminile ha affrontato in casa nel derby la Ssd UniMe.

Una partita molto equilibrata, specie nei primi due set, dove tra le fila della Team Volley è mancata un po’ di esperienza nei momenti topici della gara, questi alla fine hanno premiato le universitarie vincenti per tre set a zero.

Il commento al termine della stracittadina giocata alla palestra Juvara della coach Paola Laganà rimarca questo aspetto: “Ci aspettavamo qualcosina in più. Abbiamo sbagliato magari l’approccio alla partita, prendendola sotto gamba e non riuscendo ad esprimere il nostro gioco lineare ed equilibrato. I derby sono una storia a sé, ma dopo l’ottimo risultato di settimana scorsa a Milazzo speravamo in qualcosa in più. Giocavamo anche contro una squadra esperta, l’UniMe è al terzo anno di Serie C. A noi manca esperienza ma soprattutto convinzione, le ragazze hanno la qualità ma serviva prendere coraggio nei momenti delicati del match per vincere qualche set e magari la partita”.

Nello stesso giorno la Pallavolo Messina in serie D femminile cadeva sul campo della Libertas Volley, in quest’altra stracittadina le ragazze di coach Triolo si dimostravano superiori a tratti ma senza essere mai continue se non nel secondo parziale, l’unico vinto. Infine domenica l’Ambiente Lab Team Volley in serie C maschile sfidava Pozzallo in trasferta e la formazione ragusana ottenendo l’intera posta continua a viaggiare a punteggio pieno. Una partita che ha vissuto di strappi e inseguimenti dove i locali sono riusciti ad avere la meglio nelle fasi cruciali.

C/F: Team Volley Messina-Ssd UniMe 0-3 (26-28 23-25 19-25)

Nella sfida contro l’UniMe questo starting six dei coach Laganà-Donato-Chitè: Sturniolo al palleggio e Santamaria suo opposto, in banda Costa e Savarese, centrali Irene Maggiari e Gironi, libero Claudia Fulci. Già dal primo set avvicendamento con Imbesi al palleggio e Barbera opposto, e ci sarà spazio anche per la centrale Baldaro.

Inizio già titubante per la Team Volley che da 2-0 subisce sette punti consecutivi dalle ospiti dell’UniMe. La reazione arriva con un proficuo turno di battuta di Costa che rimette in parità la formazione di casa sul 7-7. Perde nuovamente terreno la Team Volley con l’UniMe che scappa via di sette punti, ma dal 14-21 altra rimonta locale con un contro parziale di 9-1 che vale il sorpasso sul 23-22. Il finale di set si conclude ai vantaggi, ci saranno due set point per la formazione di casa non sfruttati, due anche per le universitarie che però trasformano il secondo che vale il 26-28.

Nel secondo parziale ancora tira e molla nelle prime fasi, poi è la Team Volley ad allungare sul 19-14, la panchina ospite ferma saggiamente il gioco. Stavolta è l’UniMe a rimontare e si arriva nuovamente punto a punto alla fasi finali. Sul 23 pari un guizzo della palleggiatrice ospite, che manda oltre la rete la palla al secondo tocco, beffa la difesa della Team Volley. Il set point che arriva viene subito trasformato. Nel terzo demoralizzate le locali partono inseguendo ancora una volta, da sotto 6-12 c’è la reazione ma solo fino al meno tre. Nuovo allungo UniMe sul 12-19 e nuovamente tornano sotto le atlete di coach Laganà ma solo fino al 18-21. Da lì arriva l’accelerazione decisiva delle ospiti che chiudono il parziale e la partita per 19-25.

D/F: Libertas Volley – Pallavolo Messina 3-1 (25-23 17-25 25-16 25-22)

Poteva essere una buona occasione per la Pallavolo Messina di fare punti nella palestra annessa del PalaRescifina contro la Libertas Volley ancora a zero punti nel girone B di serie D. Tringali e compagne però finiscono per cedere l’intera posta in una sfida che non sembrava proibitiva. Coach Massimiliano Triolo manda in campo inizialmente Zuco-Di Blasi sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Lauro e Tringali, al centro Lipari e Puglisi con Giuliana Fulci libero. A partita in corso ci sarà spazio anche per chi ha iniziato dalla panchina.

Primo set in cui la Pallavolo Messina prova in diverse occasioni ad allungare, la Libertas non concede mai troppo vantaggio alle ospiti e alle fasi finali sorpassa per il 25-23. Nel secondo la squadra di coach Triolo riesce finalmente ad esprimersi al meglio e la differenza sul taraflex si vede, la Pallavolo Messina pareggia il conto dei set senza patemi nel finale per 17-25. Nel terzo set non riescono a dare continuità Tringali e compagne, così la Libertas Volley ricambia il favore quasi con lo stesso punteggio 25-16 del set precedente e torna a condurre la gara. Nel quarto torna l’equilibrio con le due squadre a fronteggiarsi fino alle battute conclusive, lo sprint finale premia ancora la Libertas che vince il quarto parziale per 25-22 e ottiene la prima vittoria in campionato e l’intera posta in palio.

C/M: Gs Il Gabbiano Pozzallo – Ambiente Lab Team Volley 3-1 (25-19 25-16 21-25 25-20)

Seconda sconfitta consecutiva per l’Ambiente Lab Team Volley Messina in Serie C maschile. La formazione di coach Peppe Caravello cade fuori casa a Pozzallo nella terza giornata di campionato. In campo nello starting six peloritano Grimaldi al palleggio e Cucinotta opposto, in banda De Francesco e Bartolomeo, centrali Ponnambalanar e Carmignani, libero il capitano Germanà.

Nel primo parziale le due formazioni restano vicine nel punteggio, avanti i locali nella seconda parte di set quando toccano il massimo vantaggio sul 17-12, i messinesi reagiscono e rientrano fino al 17-16, poi Pozzallo stacca definitivamente i messinesi e si aggiudica il parziale 25-19. Nel secondo prova a fare corsa di testa l’Ambiente Lab che si porta avanti 4-6, black out tra gli ospiti che subiscono 9 punti consecutivi con la panchina di Messina costretta a spendere i suoi due time out.

Dal 13-4 Germanà e compagni rientrano sul 13-10 costringendo stavolta i locali a fermare il gioco. La rimonta si ferma sul 14-12 con Pozzallo che dilaga fino al 24-15 e chiude il set poco dopo. Nel terzo equilibrio fino al 4-4 poi è Messina che scappa via sul 5-12 costringendo Pozzallo al time out, al rientro in campo non cambia l’inerzia con Messina che tocca il nuovo massimo vantaggio sul 9-17. Reazione locale che li riporta in scia fino al 19-20 e coach Caravello richiama i suoi in panchina. Raccolte le ultime idee l’Ambiente Lab Team Volley riesce a mantenere la testa conquistando il parziale.

Il quarto parziale inizia male per i giallorossi a cui tocca inseguire dal 6-0, Messina con un lungo inseguimento prova rientrare in partita fino al 14-12. A quel punto nuovo allungo locale con Pozzallo che scappa via sul 21-14 e va a gestire il vantaggio fino al 25-20 finale.

Risultati 3ª giornata e classifica Serie C/M girone B

Jonica Volley-Modica 3-0

Viagrande-Giarre 0-3

Il Gabbiano Pozzallo-Ambiente Lab Team Volley 3-1

Pedara-Paternò 1-3

Volley Gela-Agira 3-1

Classifica

Jonica Volley Santa Teresa 9 Gs Pozzallo 9 Giarre 9 Volley Gela 6 Paternò Volley 4 Ambiente Lab Team Volley 3 Viagrande 3 Agira 2 Modicaa 0 Pedara Volley 0

Risultati 4ª giornata e classifica Serie C/F girone B

Asd Volley 96-Golden Volley 0-3

Messina Volley-Zafferana 0-3

Liberamente Aci Catena-SportPassion 3-0

Team Volley Messina-Ssd UniMe 0-3

Pallavolo Oliveri-Santa Teresa 2-3

Riposa: Polisportiva Nino Romano

Classifica

Pallavolo Zafferana 9 Golden Volley 8 Polisportiva Nino Romano 8 Messina Volley 7 Ssd UniMe 6 Santa Teresa, Pallavolo Oliveri 5 Volley ’96, Pallavolo Oliveri 4 Liberamente Aci Catena 3 Team Volley 2 SportPassion 0

Risultati 4ª giornata e classifica Serie D/F girone B

Zafferana – New Randazzo 2-3

Viagrande – Akis Volley 0-3

Torregrotta – Barcellona 3-0

Roccalumera – Nebrodi Volley 0-3

Libertas – Pallavolo Messina 3-1

Classifica

Akis Volley 10 Nebrodi Volley 9 New Volley Team Torregrotta 8 New Randazzo Volley 6 Barcellona 6 Giardini del Volley 6 Zafferana Volley 5 Universal Viagrande 4 Libertas Volley Messina, Pallavolo Messina 3 Pgs Juvenilia 0 Roccalumera Pallavolo 0

