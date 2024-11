Team Volley Messina, derby in C maschile contro la Jonica

StrettoWeb

Dopo la bella vittoria alla prima in trasferta a Viagrande l’Ambiente Lab Team Volley Messina in Serie C maschile è pronta al debutto in casa. Domani, sabato 2 novembre, alla palestra Juvara, con inizio alle ore 17:30, sfida tra le due messinesi del girone B. I ragazzi di coach Caravello riceveranno la visita della Jonica Volley Santa Teresa, uno scontro tra due formazioni che alla prima giornata hanno vinto conquistando l’intera posta. Ad arbitrare la sfida saranno i signori Daniele Nevoso e Claudio Maimone.

Nella seconda giornata dei campionati regionali finalmente in campo anche la Serie C femminile della Team Volley Messina. La formazione allenata dai tecnici Paola Laganà, Franco Donato e del preparatore atletico Daniele Chitè dopo un turno di riposo si appresta a fare il suo esordio in trasferta contro la Pallavolo Oliveri. Alla palestra comunale di Furnari in via Alighieri, con inizio domenica alle ore 18, le due formazioni si affronteranno sotto la direzione arbitrale di Beatrice Micale e Alba Siracusa. La formazione avversaria nella scorsa giornata ha ottenuto un punto venendo sconfitta da Golden Volley al tiebreak, per la Team Volley Messina invece sarà la prima occasione per aggiungere punti alla propria classifica nel girone B.

In Serie D femminile cerca il riscatto la Pallavolo Messina che, dopo la sconfitta subita contro il Giardini del Volley, ospiterà in casa alla Juvara la Nebrodi Volley. A dirigere la sfida, domenica 3 novembre alle ore 18:30, Daniela Queck con le ragazze di coach Massimiliano Triolo che vorranno dimenticare la trasferta amara di Giardini Naxos con una bella prestazione, aiutate dal fatto di giocare davanti al proprio pubblico.

