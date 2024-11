Stopviolenza, a Reggio Calabria nuova tappa dell’importante progetto | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina, presso la sede della Farmacia Centrale in Corso Garibaldi e della Farmacia San Brunello in via Manfroce, una giornata divulgativa e di sensibilizzazione contro la violenza. L’evento è promosso dall’Associazione Cult3.0 e il Gruppo FarmaC’è, in collaborazione con Questura di Reggio Calabria, Consulta Città Metropolitana e decentramento del Comune di Reggio Calabria, ReggioTV e Laruffa Editore, nell’ambito dei progetti #Stopviolenza, giunto alla 6ª edizione, e “Farmacia per il sociale”.

Si è iniziato con l’intervento del Prefetto Vaccaro, di Lorenzo Labate di Confcommercio e del capo di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria, Maria Grazia Milli, con un focus sui comportamenti a rischio a partire dal libro “Io non Muoio”, scritto dalla giornalista Emilia Condarelli e dalla testimonianza di coraggio e resilienza della protagonista Maria Antonietta Rositani sopravvissuta ad un tentato femminicidio con il fuoco. Presente l’Ad del Gruppo FarmaC’è, Domenico Berti. Inoltre, grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva ReggioTV, sono stati girati diversi contributi video per il programma d’informazione solidale che viene realizzato con lo stesso progetto “Farmacia per il Sociale”.

