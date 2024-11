Smile Cosenza impegnata nella piscina Comunale Vassallo di Bogliasco

StrettoWeb

Torna, sabato, il campionato di pallanuoto Serie A1 Femminile. La Smile Cosenza è impegnata nella 7^giornata del girone di Andata, in Liguria, contro Bogliasco nella piscina comunale Vassallo. La partita avrà inizio alle ore 15. Scappini/Giacchini, arbitri del match.

“Sabato ci aspetta un incontro molto delicato il cui esito ci permetterà di iniziare a capire se lotteremo per i playoff o per i playout. Il Bogliasco ha perso diverse ragazze rispetto alla passata stagione ma resta comunque una squadra insidiosa che sa giocare un’ottima pallanuoto. Sarà una partita stimolante”, le parole di Alice Mandelli, che cerca di infondere forza alla squadra ed alle altre atlete cosentine. La società ci crede, è una partita fondamentale per il prosieguo del campionato e per gli obiettivi prefissati.

