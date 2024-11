Smile Cosenza: Malluzzo e Santoro convocate dal Setterosa

StrettoWeb

Grandissima soddisfazione in casa Smile Cosenza pallanuoto. Due atlete della squadra bruzia, Cristina Malluzzo e Vittoria Santoro, sono state convocate dal Setterosa al Centro Federale di Ostia per il nuovo quadriennio olimpico. Dall’ 8 al 13 dicembre è in programma un maxi-collegiale che vedrà la partecipazione di 23 giocatrici appartenenti a 7 diversi club di A1 femminile.

Faranno parte dello staff di Silipo, gli assistenti tecnici Mino Di Cecca e Marco Manzetti, la team manager e preparatrice dei portieri Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabbrucci, la fisioterapista Federica Ancidei, il medico Pietro Jansiti, il medico per i test Beatrice Berti e il nutrizionista Giovanni De Francesco.

In casa Cosenza la notizia ovviamente è stata accolta con grande entusiasmo. Il presidente Francesco Manna ha chiamato a raccolta squadra e team per fare il punto della situazione anche alla luce della sconfitta contro Padova. “Siamo onorati della convocazione delle due nostre atlete e siamo altrettanto certi che arriveranno, in tempi brevi, altre importanti notizie su questa scia. Altre nostre giocatrici meritano di raggiungere sogni ed obiettivi comuni. La nostra società, l’ambiente, gli sforzi quotidiani e l’impegno costante vanno, tutti, nella stessa direzione. Ma adesso attenzione massima e concentrazione verso il fondamentale prossimo match contro Bogliasco”, le parole del presidente Manna.

