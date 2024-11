La Sinistra scende in campo a Reggio Calabria per difendere il Magistrato Musolino: “gravi attacchi alla democrazia”

StrettoWeb

“Domani, martedì 26 novembre, alle ore 18.00, presso la Casa del Popolo Ruggero Condò (via Pio XI n. 94/D vicino il negozio Sportworld), si terrà un presidio pubblico, nato in risposta agli attacchi istituzionali rivolti al Procuratore Aggiunto Stefano Musolino, figura di spicco nella lotta alla ‘ndrangheta e Segretario Nazionale di Magistratura Democratica. Gli attacchi contro Stefano Musolino, che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei più deboli e al contrasto della criminalità organizzata, non sono episodi isolati: rappresentano un tassello di un progetto più ampio portato avanti da questo governo, che si ispira a modelli di ‘democratura’ come quello ungherese di Viktor Orbán. Una visione autoritaria che mira a piegare le istituzioni democratiche, tra cui la magistratura, al controllo del potere politico, trasformandole da baluardo della legalità a strumenti di repressione del dissenso.”. Comincia così la nota di Sinistra Italiana Reggio Calabria in merito al presidio pubblico in città in difesa del Magistrato Musolino.

“Questa deriva si manifesta anche attraverso normative come il DDL Sicurezza, che limitano le libertà fondamentali e il diritto al dissenso. La difesa dell’indipendenza della magistratura e il contrasto a leggi che comprimono i diritti e le libertà sono due facce della stessa battaglia: quella per la giustizia, la democrazia e i diritti di cittadine e cittadini. Reggio Calabria non può restare in silenzio dinanzi a una simile minaccia: non possiamo restare a guardare mentre chi combatte il potere criminale viene delegittimato e isolato!”, si legge ancora.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo presidio di solidarietà e di allarme democratico, per ribadire che Reggio Calabria non si arrende e lotta per la difesa dei valori democratici e del futuro del nostro Paese. Per ulteriori informazioni: sinistraitaliana.reggiocalabria@gmail.com”, si chiude la nota.

Chi ha aderito al presidio

Al presidio hanno aderito:

Sinistra Italiana – Sezione Rosa Luxemburg RC

Europa Verde/Verdi

Antigone Osservatorio sulla ‘ndrangheta

ANPI – Sezione Ruggero Condò RC

Movimento 5 Stelle Reggio Calabria

La Strada

Rifondazione Comunista

Calabria Possibile

Movimento per la Rinascita Comunista

Circolo Reggio Sud

Arcigay Reggio Calabria “I due mari”

Movimento Our Voice

