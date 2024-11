Il Sindacato dei Carabinieri Unarma Calabria incontra il Comandante Generale Teo Luzi

StrettoWeb

Si è svolto a Messina, presso la sede del Comando Interregionale dell’Arma dei Carabinieri, un incontro tra l’organizzazione sindacale Unarma della Calabria ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi per l’invito ricevuto.

Il Segretario Generale calabrese del Sindacato Unarma, Fabio Riccio, ha accettato con orgoglio l’invito delegando in qualità di rappresentate per la Calabria il vice Segretario di Reggio Calabria Massimo Barresi. L’incontro è stato basato per il saluto di fine mandato del Comandante Generale.

Nell’occasione il segretario Riccio, riflettendo sul futuro della sindacalizzazione dell’Arma dei Carabinieri dichiara: “Speriamo che il suo successore si attivi maggiormente per l evoluzione del mondo sindacale militare ancora adesso nonostante le normative varate dal Governo, presenta ancora numerose lacune e vuoti normativi che vengono ulteriormente aggravati da alcune circolari interne dell arma”.

