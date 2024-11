Siderno, il 4 novembre la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre

StrettoWeb

In occasione della Festa Nazionale dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, Lunedì 4 Novembre 2024, la Città di Siderno commemorerà i Caduti di tutte le guerre e ringrazierà i militari in servizio in Italia e nelle missioni internazionali all’estero.

L’evento di commemorazione avrà inizio alle ore 10.30 con il consueto corteo che partirà dal Palazzo Municipale e si concluderà in Piazza Vittorio Veneto con la deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in Guerra.

L’Amministrazione Comunale, ricordando il sacrificio di quanti hanno combattuto e hanno perso la vita per la difesa dei valori della libertà, della pace e della democrazia, celebrerà, come ogni anno, l’importante ricorrenza con una manifestazione alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Ecco il programma della Cerimonia:

Ore 10.30 Corteo fino al Monumento ai Caduti di tutte le guerre;

A seguire, completamento della cerimonia con gli Onori militari, Alza Bandiera e deposizione della corona di alloro ai piedi del Monumento;

Interventi istituzionali

