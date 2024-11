Serie C1 Tennistavolo, Castrovillari batte la capolista Astra Valdina

StrettoWeb

Grande vittoria in C1 Nazionale per Tennistavolo Castrovillari. Successo contro l’Astra Valdina, grande soddisfazione per la prima squadra societaria nella quarta giornata di campionato nazionale di serie C1 girone Q. Il risultato finale è stato 5-3 con due punti di Francesco Federico , due di Hugo Fucci e un punto strepitoso di Rocco Ferrari su Briuglia Piero.

L’incontro è stato diretto dal giudice arbitro Luigi Sola. La prossima giornata di campionato a squadre si svolgerà sabato 16 novembre e la formazione del Pollino affronterà il Galaxy di Reggio Calabria fuori casa.

Il commento del presidente De Gaio: “complimenti al nostro Team, gioia immensa vedere i nostri tre atleti vittoriosi contro la capolista Astra, è stato meraviglioso vederli felici per le loro splendide vittorie con atleti di livello alto e raggiungere i Siciliani in prima posizione e stato fantastico“.

Classifica

Top Spin Messina 6 Castrovillari 6 Astra 6 Catanzaro 4 Pegasus Matera 4 Galaxy Reggio Calabria 2 Potenza 2 Barcellona Pozzo di Gotto 2

