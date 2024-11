Serie B Interregionale, Rende sconfitta in casa da Barcellona 78-84

StrettoWeb

Perde in casa la Sintegra Rende. La spunta il basket Barcellona nel tempo supplementare per 78-84. Doppio passo indietro per la squadra calabrese impegnata nel campionato di Serie B maschile interregionale.

“Una partita molto complicata e difficile. Purtroppo non siamo riusciti a giocare bene, con percentuali deficitarie di tiro”, il commento amareggiato di coach Pierpaolo Carbone. “Partita sottotono che, doveva rappresentare il riscatto. Occorre un bel bagno di umiltà, essere più concreti ed evitare peccati di presunzione”.

Nel corso della partita è tornato in campo De Angelis, fermo per infortunio da tempo. “Il campionato? Non dico compromesso ma sicuramente ci sono difficoltà che possiamo superare solo se avviene un’inversione di rotta”, la chiosa del coach.

Tabellino

Sintegra Rende: Gatta 2, Ballati 22, Donnici, Beyrne Gomez 4, Lucadamo, Ginefra 4, Shvets 1, Tartamella 18,Baquero 23, Guido, De Angelis 4.

All.Carbone.

Next Casa Barcellona: Tyrtyshnik 12, Lopukhov 18, Cortese, Peral Solana 2, Epifani 9, Frizzarin 22, Palermo, Manfrè 7, Bartolozzi 14.

All. Biondo.

Arbitri: Mogavero e Sacco.

Note: parziali 17-18, 31-31, 50-52, 69-69.

