Serie B Interregionale, frenata Rende: Messina vince 66-72

Nulla da fare, nonostante un recupero quasi miracoloso. Non riesce l’impresa di una settimana fa alla Sintegra Rende che perde, nel campionato di Serie B Basket Interregionale, contro Basket School Messina. 66-72 il risultato finale con i parziali seguenti: 14-20; 14-18;19 21; 19-13.

“Brutta partita, facciamo due passi indietro rispetto alle prestazioni precedenti“, ammette coach Carbone a fine gara. Sebbene la partita della squadra di casa sia stata condizionata dall’infortunio di De Angelis al primo minuto, Sintegra ha comunque sempre rincorso gli avversari. “Probabilmente anche il nostro approccio iniziale è stato sbagliato”, spiega Pierpaolo Carbone.

Peccato però per quel recupero incredibile, 64 pari, che ha riacceso le momentanee speranze biancorosse. Pari e palla in mano per la Sintegra che non ha poi finalizzato la rimonta. “Non abbiamo avuto quella determinazione delle partite precedenti. È stato un vero peccato per la grande rimonta e per come si era messa la partita. Avanti, attenzioni puntate alla prossima sfida“.

