Calabresi versione X: 0-0 per il Catanzaro in scia Playoff, 1-1 per il Cosenza che vede i Playout

StrettoWeb

Due X per le calabresi impegnate nel pomeriggio domenicale della 12ª Giornata di Serie B. Il Catanzaro si ferma sullo 0-0 contro il Frosinone, il Cosenza non va oltre l’1-1 contro la Salernitana. Tutto sommato due punti positivi per le calabresi che restano in scia di Playoff e Playout.

Il Catanzaro continua nella sua striscia di risultati utili, ben 7 nelle ultime 9 gare giocate (unica sconfitta 1-2 contro la Cremonese il 20 settembre scorso). Due sole vittorie (contro Carrarese e Sudtirol) certo, ma anche 7 pareggi, alcuni anche pesanti come quello contro il Pisa del turno precedente in inferiorità numerica. I giallorossi mantengono la streak di imbattibilità nello 0-0 contro il Frosinone, ultimo in classifica, forse con un po’ di amaro in bocca per aver mancato la vittoria che li avrebbe proiettati in zona Playoff dalla quale, comunque, distano appena 1 punto in attesa della gara della Sampdoria del pomeriggio.

Il Cosenza accarezza l’idea di due vittorie consecutive dopo il clamoroso successo del turno precedente (unico fra 9 pareggi!) ma deve accontentarsi dell’1-1 maturato al “Marulla” contro la Salernitana. Calabresi in vantaggio con Aldo Florenzi al 37′, dopo che il Var aveva annullato al 5′ minuto il vantaggio iniziale per fuorigioco. Il pari degli ospiti arriva con un rigore di Daniele Verde al 64′. I ‘lupi’ salgono al 18° posto, a quota 11, a -1 dall’ultimo piazzamento Playout occupato dal Cittadella che ha battuto clamorosamente il Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.