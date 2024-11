Serie A1 Femminile Pallanuoto: Smile Cosenza batte Lazio 15-4

StrettoWeb

Grande prestazione e vittoria più che meritata per la Smile Cosenza impegnata nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. Nella piscina di Campagnano pubblico delle grandi occasioni per la squadra del presidente Manna che ha avuto la meglio sulla Lazio per 15-4. 5 gol della Lupinogina, 4 della Morrone, 2 di Misiti ed uno a testa per Ciudad, Stanolo, Mandelli e Malluzzo. I parziali invece sono stati i seguenti: 4-2, 4-1, 3-0, 4-1.

Entusiasta, a fine partita, mister Francesco Fasanella. “Abbiamo fatto una buona gara. Avevo chiesto alle ragazze di giocare per divertirsi, spensierate. Ed è esattamente ciò che è accaduto, al di là del piano gara che è stato rispettato in tutto e per tutto. Ho visto gioia e divertimento nell’umore delle ragazze. Faccio i miei complimenti alla squadra perché non era assolutamente facile, anche se non dobbiamo essere confusi da un risultato così ampio: la Lazio è una squadra a tre punti che lotta per la salvezza, che è anche organizzata e ben allenata. Quindi un risultato del genere va inquadrato semplicemente nel grande atteggiamento, nell’abnegazione e nella coesione del nostro gruppo”, afferma il mister.

