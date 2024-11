Serie A di Pallanuoto, Smile Cosenza: partita fondamentale contro la Lazio

StrettoWeb

“La partita di sabato è un’altra partita molto importante. Abbiamo voglia di fare bene e dimostrare quello che realmente siamo. Dobbiamo giocare concentrate e dare il massimo ogni minuto per poter portare a casa i 3 punti. Giochiamo a casa nostra davanti il nostro pubblico che, sicuramente sarà pronto a darci la giusta carica come sempre”. È Cristina Malluzzo, l’atleta cosentina, ad anticipare l’importante match casalingo per la pallanuoto femminile in serie A1. Sabato 9 novembre, ore 14, piscina comunale Cosenza, ingresso gratuito. Altra sfida diretta ed entusiasmante per la compagine sportiva allenata da mister Francesco Fasanella. Arbitri designati: Angelo Petraglia e Mattia Gomez. La partita sarà trasmessa anche sul canale youtube Spazio Aqa al seguente link https://www.youtube.com/@spazioaqa7109.

Il presidente Manna chiama a raccolta tutta la città: “Momento cruciale del campionato. Nonostante siamo ancora alle prime battute della stagione, la partita con la Lazio Nuoto assume un significato ed una valenza straordinaria. Occorre fare risultato. La squadra è pronta, la società pure e la nostra gente merita una grande prestazione”.

