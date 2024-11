Sant’Alessio in Aspromonte, un successo senza precedenti per “Sapori d’Autunno”

StrettoWeb

Un fiume di gente proveniente dalla vicina Reggio, dai paesi limitrofi, ma anche da Rosarno, Palmi, Scilla, Laureana, Chorio, Melito e persino da Tropea ha popolato il paesino. Per tanti dei partecipati era un ritorno dopo la bellissima esperienza dello street food “Condito&Saporito”. Una persona giunta, nel tardo pomeriggio, da Gallicianò, dopo avere fatto i complimenti per l’organizzazione, ha detto: “Sant’Alessio, un paesino piccolissimo che non conosce quasi nessuno, in un solo giorno è stato conosciuto da oltre 7.000 persone”. Forse è un caso, o forse no: 7.000 partecipanti circa, in sei giorni, sono state le presenze allo street food “Condito&Saporito” e altrettanti sono stati i partecipanti, in un giorno solo, all’evento “Sapori d’Autunno”. Sembra quasi un dato consolidato ma, forse, tutto questo è la risultante dell’impegno appassionato profuso da donne e uomini volontari, accompagnati dall’Amministrazione Comunale, che cercano di dare nuovo impulso e vitalità al Comune di Sant’Alessio”.

“Vogliamo chiedere anzitutto scusa ai tanti che sono ritornati indietro perché scoraggiati dalle macchine parcheggiate lungo la strada statale 184, giunte a ridosso del vicino paese di Laganadi. Chiediamo scusa per la lunga attesa negli stand e per qualche piccolo imprevisto dovuto alla straordinaria partecipazione. Ringraziamo ciascuno dei partecipanti che ha scelto di recarsi nel nostro meraviglioso paese caratterizzato da lunghi tratti pianeggianti che favoriscono piacevoli passeggiate avvolti in un clima collinare. Grazie alle numerose famiglie e ai tanti bambini che, oltre a divertirsi con gonfiabili e giochi di piazza hanno regalato, con la loro gioiosa presenza, allegria ed entusiasmo facendo da cornice all’evento”, evidenzia.

“Un grazie accorato ai tanti volontari che hanno creduto sin dall’inizio in un sogno che, possiamo dire, è devenuto realtà. Un grazie sentito ai ragazzi e ai responsabili della Coopisa che, con il loro prezioso servizio, hanno consentito ai tanti partecipanti di gustare i prodotti in un ambiente sempre pulito e decoroso. Un ringraziamento di cuore alla Pro Loco e a tutte le donne che hanno preparato le diverse varietà di dolci e cucinato oltre 70 Kg di crespelle farcite con diversi ingredienti. Un particolare ringraziamento al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Santo Stefano e ai suoi collaboratori per la loro onorata presenza; senza di loro non saremmo stati nelle condizioni di gestire alcuni picchi della giornata che, per cause fisiologiche dovute alla grande presenza di persone, hanno causato ingorghi in alcuni tratti della strada statale. Abbiamo accolto con piacere alcune migliorie da apportare per le prossime edizioni, per una riuscita sempre più performante, volta a rendere l’evento sempre più originale. Possiamo dire di avere impiegato bene il nostro tempo con l’intento di dare lustro al nostro paese e fornire stimoli positivi ai giovani, affinché questo sogno diventi una realtà sempre più grande e possa favorire il ripopolamento e la riapertura di attività commerciali e artigianali”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.