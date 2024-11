Sanità, scuola e sport insieme a Reggio Calabria: il progetto sul benessere che combatte la sedentarietà dei ragazzi

StrettoWeb

A Reggio Calabria sanità, sport e scuola si uniscono per sensibilizzare il benessere psico-fisico dei ragazzi. Lo fanno attraverso un progetto avviato in collaborazione con l’ASP cittadina. Diversi istituti della città sono interessati e tra questi c’è il “Galluppi Collodi Bevacqua Alvaro Scopelliti”. La dirigente, Adriana Labate, spiega nel dettaglio di cosa si tratta.

“L’Istituto scolastico, sin dal mio insediamento, avvenuto ormai 4 anni or sono, si è sempre attivato per iniziative progettuali finalizzate a promuovere il benessere psico- fisico dei ragazzi. Non potevamo farci sfuggire questa opportunità offerta dall’Asp di Reggio Calabria, che ci consente di collaborare e lavorare in sinergia per un fine comune: quello di prevenire le patologie legate alla sedentarietà attraverso l’acquisizione di corretti stili di vita attraverso l’incentivazione dell’attività sportiva, sin dalla più tenera età”.

“Tale Progetto, oltretutto, si colloca in un’ottica più vasta di valorizzazione di un’area che si appresta a diventare un polo attrattivo per quanto riguarda l’attività sportiva, per la presenza di numerosi impianti cui, a breve, si aggiungerà la palestra del Larizza i cui lavori di rifacimento sono iniziati a settembre e che presto restituiranno, all’Istituto scolastico, una struttura fondamentale per lo svolgimento di tante iniziative che la scuola ha in programma anche in collaborazione con le associazioni attive sul territorio”.

