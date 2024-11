Reggio Calabria: dal 17 novembre “San Giorgio e il Drago”, il nuovo programma di Maurizio Insardà | INFO

StrettoWeb

Il programma “San Giorgio e il Drago”, ideato dal giornalista Maurizio Insardà, sarà un talk show che in ogni puntata affronterà in maniera accattivante un tema di particolare interesse, che potrebbe spaziare dalla politica, all’economia, all’attualità, al turismo, all’ambiente, alla medicina, al sociale, ecc. Gli ospiti presenti in studio verranno chiamati a discutere del tema selezionato, che verrà sviscerato ed affrontato in maniera critica e costruttiva e da diversi punti di vista.

Ovviamente, i partecipanti alla trasmissione verranno scelti fra le eccellenze del mondo del lavoro, delle professioni, delle istituzioni, delle parti sociali, ecc. della nostra città, inoltre, con cadenza mensile, verrà garantita la presenza in studio di un volto noto a livello nazionale. La realizzazione di un programma siffatto potrebbe portare a molteplici benefici, in primo luogo, far conoscere e pubblicizzare presso il grande pubblico i vari ospiti contribuendo a creare una valida immagine di rete e caratterizzandola con una propria identità, in secondo luogo, portare direttamente negli studi della radio i “protagonisti” del mondo economico, imprenditoriale, istituzionale, ecc. della città e della Calabria.

Pertanto, la scelta di programmare questo show, potrebbe rivelarsi un’azione di marketing vincente, contribuendo a costruire un palinsesto efficace e capace di istituire un duraturo patto comunicativo con il proprio pubblico. Prima della puntata ci sarà l’accoglienza del conduttore e direttore del programma, seguiti da un fotografo ufficiale nella persona di Alfredo Muscatello. Il format sarà anche sui social per dare la possibilità al pubblico di poter dire la loro ed intervenire in diretta anche al telefono.

Appuntamento ogni domenica ogni settimana dal 17 Novembre 2024 al 15 giugno 2025 – dalle 11.00 alle 12.00 in diretta su Radio Antenna Febea che trasmette sulle frequenze FM100.3, 100.6 e 107.00. Nata nel 1980 – nella stagione delle “radio libere”, è oggi, dopo più di trent’anni, una consolidata realtà associativa, che da Reggio Calabria propaga le sue onde su una ampia area vasta che abbraccia ben 8 province (Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Cosenza, Messina, Palermo e Catania) tra Calabria e Sicilia.

Antenna Febea ha accompagnato la generazione dei ventenni degli anni ’80 per essere oggi la radio di riferimento di una nuova generazione che cavalca la modernità. Per questo, lasciato l’abbaino di casa, Antenna Febea oggi accoglie nei suoi rinnovati studi, le voci e le esperienze di una realtà in continuo movimento e li trasmette a tutti con nuove energie. Lo stesso nome Febea rimanda agli antichi racconti di miti greci, per evocare la capacità di irradiare e trasmettere la “luce“ che squarcia i cieli e i tempi più grigi.

