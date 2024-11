Saline, ultima tappa del raduno ciclistico “2ª A La Hutta”

StrettoWeb

La X tappa di Onda Calabra approda a Saline Joniche. Domenica 1 dicembre appassionati delle due ruote in sella con ASD MAGNA GRECIA: 2^ A LA HUTTA, una pedalata cicloturistica in mountain bike ed ebike aperta a tutti, giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. Una pedalata in ricordo di Leonardo Cuzzucoli, fortemente voluta dai parenti che a Lianò, insieme ai pochi abitanti rimasti, organizzeranno una festosa accoglienza per tutti i partecipanti, con prelibatezze e sapori della cucina di una volta accompagnati da musica popolare e tante sorprese. Lianò è un piccolo borgo a circa 3 km da Saline, che ha voglia di vivere e non rimanere isolato: a partire dallo scorso anno ha visto una rivalutazione, con azioni di decoro e migliorie per renderlo più ospitale e caratteristico.

Il percorso

Per A LA HUTTA (ALLA GROTTA) il raduno sarà dalle 8.15 alle 8.45 presso il Bar Europa, in via Nazionale Saline. Al foglio firma verrà consegnato un ricco “pacco gara” grazie ai partner che hanno scelto di supportare l’organizzatore, poi dopo la foto di rito davanti alla Delegazione municipale, si partirà per un viaggio tra gli angoli più sconosciuti delle nostre vie. Per i partenti verranno sorteggiati dei premi, forniti dagli sponsor dell’evento. Fatto un passaggio costeggiando il mare, il percorso prevede che si sale su dal Pantano, in direzione Fucidà e Mantineo. Ridiscesi fino a Tegani, si passa attraverso Caracciolino dal quale poi si sconfina nel comune di Melito, per Musa e la risalita della fiumara che porta alle pendici di Pentedattilo.

Qui è previsto il ristoro per i partecipanti e la visita al Borgo. Da qui si risale dal versante alle spalle per tornare in territorio montebellese e giungere a Masella. Qui, si andrà, sempre attraverso stradine interne, verso le Rocche di Prastarà, tra angoli incantati e bellezze nascoste. Suggestivi paesaggi accompagnano i ciclisti verso contrada Lianò, dove gli abitanti li aspettano a pentole fumanti con la tipica “cucina della nonna”. A fine banchetto, di nuovo in sella, per tornare al punto di partenza, ovvero a Saline. Quello disegnato dal presidente dell’associazione, Leonardo Zamapglione, è un percorso ad anello, diverso da quello della prima edizione, che ha una lunghezza di 32km e 900m dsl di media difficoltà, che presenta un tratto tecnico iniziale e finale che farà divertire gli amanti della mountain-bike.

Info e iscrizione

L’ASD MAGNA GRECIA ha stabilito un’offerta minima di partecipazione in 5€ che, quindi, comprende: gadget, sorteggio, colazione, ristoro, pranzo e una bellissima esperienza sportiva. L’evento ha come finalità la promozione dell’attività sportiva sia per i tesserati dei vari Enti che per i singoli “ciclisti della domenica”. Finalità dello sport in genere, di un’importante ruolo sociale nella collettività che, stimolata da atleti e staff dirigenziali, sprona la sensibilità sul tema della donazione i sangue.

Ecco anche perché della partnership per l’evento, della sezione ADSPEM Lazzaro-Motta-Saline. Quello proposto dall’ASD Magna Grecia è un ciclismo sempre sensibile a varie tematiche, disponibile a collaborare con altre realtà territoriali e sempre in grado di stimolare i più piccoli, come fa ormai da anni con le gimkane per bambini. Ulteriori informazioni potranno esser chieste scrivendo o telefonando al 3713894706 o per confermare la partecipazione inviando mail a magnagrecia.asd@gmail.com.

