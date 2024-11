“Sale e Sudore”, a Messina la presentazione del libro di Brigida Morsellino

StrettoWeb

Il mare, con le sue contraddizioni e il suo fascino, è al centro di “Sale e Sudore“, una raccolta di storie firmata da Brigida Morsellino, dirigente dell’Istituto “Duca degli Abruzzi” e direttore generale dell’ITS Academy per la mobilità sostenibile di Catania.

Il volume, edito da Graus Edizioni, è stato presentato il 18 novembre nella cornice dell’auditorium del Gruppo Caronte & Tourist, gremito per l’occasione. L’evento si è sviluppato all’interno di un dialogo intenso e partecipato tra l’autrice, Tiziano Minuti, direttore del Personale e della Comunicazione del Gruppo C&T, e Maria Schirò, già dirigente del Nautico “Caio Duilio” di Messina e Presidente della RE.NA. (Rete Nazionale degli Istituti Tecnici e Professionali di Mare).

“Sale e Sudore” è una testimonianza corale, schietta, di coloro che conoscono profondamente il mare: un elemento che si ama e si odia, che offre speranza e serenità ma anche sacrificio, paura e dolore.

“Questa distesa di acqua salata, così misteriosa e attraente agli occhi dell’uomo, si presenta con due facce. Attraverso queste storie fatte di emozioni, vita, morte, sale e sudore, gli uomini e le donne di mare ce le raccontano”, scrive Brigida Morsellino.

L’opera raccoglie dieci racconti che intrecciano passato e futuro, ognuno legato dal filo conduttore del mare. “In Sale e Sudore si cristallizzano esperienze diverse accomunate dalla stessa vocazione: il mare. Le voci di chi ha vissuto il mare, tra speranza e disperazione, si fanno parola scritta, per consegnare una preziosa testimonianza alle generazioni future”, ha dichiarato Tiziano Minuti durante l’incontro.

Per Maria Schirò, la raccolta è anche un messaggio di ispirazione : “Un esempio per i giovani allievi che, giorno dopo giorno, lottano per trasformare la loro vocazione in una scelta di vita, superando distanze, difficoltà e pregiudizi. A noi insegnanti il compito di essere guide attente e promotori di parità”. Durante la presentazione, il mare è stato esplorato anche nei suoi aspetti più attuali e complessi: dalle tragedie legate all’immigrazione alle difficoltà – e al coraggio – delle donne che hanno scelto di intraprendere una vita per mare, in ambienti storicamente maschili e maschilisti.

“Sale e Sudore è un invito a guardare il mare con occhi nuovi, riconoscendo il suo valore umano e culturale attraverso le storie di chi lo vive ogni giorno. Un’opera che vuole celebrare il sacrificio, la passione e l’identità di una comunità di professionisti che nel mare hanno trovato non solo un lavoro, ma una ragione di vita” ha concluso l’autrice.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.