Ryanair celebra 15 milioni di passeggeri all’aeroporto di Lamezia con il lancio della nuova rotta verso Tirana

Ryanair, la compagnia numero 1 in Europa, ha celebrato oggi (5 novembre) 15 milioni di passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, lanciando al contempo la nuova rotta verso Tirana, che opera quattro voli settimanali. Il viaggio di Ryanair con Lamezia è cominciato nel 2000 e da allora la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo collegamenti nazionali e internazionali e guidando il traffico aereo, fornendo posti di lavoro e sostenendo la crescita del turismo, anche grazie alla decisione strategica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della regione.

Ryanair ha effettuato ingenti investimenti a Lamezia, tra cui il posizionamento di un aereo basato della compagnia, che rappresenta un investimento complessivo di $100m e che supporta oltre 1.100 posti di lavoro. Inoltre, Ryanair porta turismo in entrata tutto l’anno verso Lamezia implementando un solido operativo con più di 165 voli settimanali (+27% rispetto all’inverno scorso) su 12 rotte, tra cui i nuovi collegamenti invernali verso Tirana e Bruselles, insieme a un aumento delle frequenze verso 7 destinazioni popolari già esistenti, offrendo ai cittadini e ai visitatori della Calabria una scelta imbattibile ai prezzi più bassi per le proprie vacanze invernali.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2024 a Lamezia prevede:

•1 aereo basato – investimento dal valore di $100m (+1 nuovo aereo basato dalla S25)

•12 rotte, comprese le nuove verso Tirana e Bruselles

•Oltre 1,5 milioni passeggeri all’anno

•Oltre 1.100 posti di lavoro

Per celebrare i 15 milioni di passeggeri a Lamezia e il lancio della nuova rotta verso Tirana, la compagnia ha lanciato una promozione con tariffe che partono solo da €21,99 per i viaggi fino alla fine di gennaio. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, da Lamezia Terme ha dichiarato:

“Ryanair è lieta di celebrare più di 15 milioni di passeggeri a Lamezia. Questo importante traguardo testimonia la continua crescita e l’investimento di Ryanair a Lamezia. Quest’inverno Ryanair implementerà un solido operativo con oltre 165 voli settimanali da/per Lamezia tra 12 rotte, tra cui il nuovissimo collegamento verso Tirana, e l’aumento delle frequenze su 7 destinazioni già esistenti comprese Milano, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Questo nuovo operativo è reso possibile dall’impegno di Ryanair nei confronti di Lamezia, con un aereo basato – che rappresenta un investimento dal valore di $100m, e supporta oltre 1.100 posti di lavoro. Ryanair è quindi lieta di offrire a Katarina D’Amato, passeggero n. 15 milioni a Lamezia, un voucher per viaggiare da Lamezia verso qualsiasi destinazione, invitandola ad a accomodarsi a bordo, rilassarsi e godersi i voli con Ryanair. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-fare di Ryanair da/per Lamezia nei prossimi anni”.

Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL, ha commentato:

“Da quasi 25 anni, Ryanair rappresenta un partner strategico fondamentale per l’aeroporto di Lamezia Terme e per l’intera Calabria, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del traffico aereo, al potenziamento del turismo regionale e alla creazione di nuove opportunità economiche. Con il raggiungimento della significativa milestone dei 15 milioni di passeggeri, l’aggiunta di nuove rotte invernali e l’arrivo del secondo aermobile basato per la stagione estiva 2025, questo impegno si rafforza ulteriormente. Ryanair continua a offrire ai viaggiatori calabresi e ai visitatori un accesso sempre più ampio e competitivo verso numerose destinazioni nazionali e internazionali. Siamo lieti di celebrare questi nuovi traguardi insieme a Ryanair, guardando al futuro”.

