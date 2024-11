Rosarno, la prof.ssa Mariarosaria Russo riceve la medaglia di “Cavaliere Benemerito di Cittadinanza”

StrettoWeb

Per il secondo anno consecutivo il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello, professoressa Mariarosaria Russo, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere Benemerito di Cittadinanza. Il prestigioso conferimento è stato attribuito dall’Associazione Assogiovani, nell’ambito delle prestigiose Olimpiadi di Cittadinanza che si svolgono in collaborazione con i TG RAI e che, anche per l’anno in corso, vedranno le studentesse e gli studenti coinvolti in attività atte a creare momenti rilevanti per la crescita socio-culturale divenendo protagonisti del cambiamento quali cittadini attivi e responsabili.

“Sviluppare il senso civico della cittadinanza nei nostri giovani medmei, sul piano locale e globale – afferma il Dirigente Scolastico – con l’obiettivo fondamentale di stimolare l’interesse per lo studio dell’Educazione Civica tramite un approccio estensivo e armonico, improntato sul learning by doing, è una prerogativa della convivenza civile e democratica. La rilevanza di incoraggiare la diffusione dell’educazione ai valori, con particolare riguardo alla Cittadinanza attiva, sostenibile e mediatica, al rispetto, alla cortesia, al dialogo e alla tolleranza, diventa elemento sostanziale dell’educazione della persona nella sua interezza, capace di intraprendere azioni adeguate ad affrontare le sfide nella vita futura“.

L’Onorificenza conferita alla Russo, con l’iscrizione nel registro generale dei Cavalieri Benemeriti di Cittadinanza riporta la seguente motivazione: “si prodiga quotidianamente a formare coscienze nel rispetto dei valori della Costituzione e per avere contribuito fattivamente alla diffusione dei valori della cittadinanza attiva“. E l’azione incisiva di mentor educativo continua; quest’anno gli studenti avranno l’opportunità di proseguire la loro formazione, concorrendo anche al “Pennino d’Oro” nell’ambito del premio Giornalismo scolastico.

Nelle fasi delle Olimpiadi e, in stretta coerenza con l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, oltre che implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno, far crescere in modo consapevole la relazione tra diritti e doveri, diventa essenzialmente imprescindibile la correlazione con la Costituzione della Repubblica Italiana che, in virtù della rilettura dell’esperienza personale di ogni studentessa e di ogni studente, consente di mettere in luce uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabilità.

I prossimi mesi saranno ricchi di momenti di incontri e confronti quali momenti preparatori al Primo Festival Nazionale di Educazione Civica, ideato dal Dirigente Scolastico Mariarosaria Russo e dalla referente di Educazione Civica professoressa Eleonora Contartese, già impegnate a lavorare unitamente alla Commissione costituita dai docenti D’Agata, Varrà, Talarico e Spinelli. Una rassegna innovativa che vedrà il coinvolgimento dei tre settori, Liceo Scientifico, ITE ed IPSASR, oltre all’intervento di personalità di spicco anche internazionali e abbraccerà l’ampio raggio di argomenti pertinenti i nuclei fondanti, come indicato dalle nuove linee guida.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.