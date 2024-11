Rosarno, il 15 novembre la sfilata con i gioielli di Michele e Antonio Affidato | INFO

StrettoWeb

Il prossimo 15 novembre, alle ore 18:00, l’auditorium dell’Istituto Superiore “R. Piria” di Rosarno, sito in via Modigliani n°1, ospiterà la serata per la Rotary Foundation “Arte orafa e scultura – Storie di Calabria“. Protagonisti i gioielli di Michele e Antonio Affidato, selezionati dalla collezione “L’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Graecia ai giorni nostri“, che saranno indossati dalle modelle durante una sfilata.

Interverrà durante la serata Luciano Lucania (PDG, District Rotary Foundation Chair – DRFC). Presente una video intervista a Michele e Antonio Affidato. La serata sarà condotta dalla giornalista Eva Giumbo. Previsto anche un sorteggio nel quale sarà estratto il fortunato vincitore di un gioiello offerto dagli orafi Michele e Antonio affidato. Di seguito il programma completato con tutte le personalità presenti nella serata.

