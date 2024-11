Riviera dei Cedri, studenti “Elaia Calabria” realizzano prodotti turistici digitali per i comuni

StrettoWeb

Giornate intense per studenti e docenti della Fondazione ITS Academy “Elaia Calabria” che frequentano il corso su: “Il modello ITS per il turismo esperienziale in Calabria” e che la scorsa settimana hanno partecipato al loro primo Campus legato al metaverso ed al digital storytelling nei territori della Riviera dei cedri.

Tre giornate intense in cui gli studenti, seguiti da esperti e docenti, si sono cimentati nella creazione di prodotti digitali partendo dalla progettazione e proseguendo con la realizzazione di riprese audio e video in alta definizione. Nei prossimi mesi i prodotti finiti saranno donati ai comuni.

Il lavoro degli studenti dell’ITS Academy “Elaia Calabria” ha interessato il centro storico di Scalea e quello di San Nicola Arcella, il castello di San Michele di Santa Maria del Cedro e il Museo MAGB di Buonvicino.

L’esperienza è stata arricchita anche da visite a varie realtà turistiche dell’area Gal Riviera dei Cedri, volute dall’associazione Arca e dal Consorzio Ecotur, grazie al sostegno della Pro loco di Buonvicino, di Angelo Napolitano e Giancarlo Formica

“L’innovazione di questo progetto, voluto dall’assessorato al Turismo della regione Calabria – ha sottolineato Michele Capalbo direttore dell’ITS Academy Elaia Calabria – è proprio quello di sostenere il mondo dei servizi legato al turismo in Calabria per fare si che si veicoli nuovo turismo sul territorio regionale. Questo corso è strutturato in tre parti, una esperienziale, come in questa tre giorni, con i laboratori sul territorio in cui operativamente si realizzano i prodotti digitali come storytelling e realtà aumentata che saranno poi regalati alle comunità locali che ne potranno fruire con i turisti che visiteranno questi territori.

A tal proposito si ringrazia per il supporto ricevuto l’assessore al turismo del comune di Scalea, Adelina Carrozzini; il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo; il sindaco di Buonvicino, Angelina Barbiero e l’assessore al turismo del comune di Santa Maria del Cedro, Pasquale Napolitano“.

