Risultati Serie A3: trionfa la Domotek Volley, reggini al 3° posto | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cala il sipario sulla 5ª Giornata di Serie A3 con i risultati del Girone Blu che vedono la Domotek Volley Reggio Calabria raccogliere il terzo successo stagionale battendo nettamente Napoli in 3 set. Nelle altre gare del girone successi per 3-0 di Castellana Grotte su Sabaudia, Ortona a Lagonegro, Lecce su Modica e Gioia Del Colle contro Campobasso. Riposa Sorrento che resta in vetta agganciata da Gioa del Colle, terzo posto per la Domotek.

I risultati della 5ª Giornata di Serie A3 Girone Blu

Castellana Grotte-Sabaudia 3-0

Lagonegro-Ortona 0-3

Lecce-Modica 3-0

Domotek Volley Reggio Calabria-Napoli 3-0

Gioia del Colle-Campobasso 3-0

Riposa Sorrento

Classifica Serie A3 Girone Blu

Sorrento 12 Gioia del Colle 12 Domotek Volley Reggio Calabria 8 Ortona 7 Castellana Grotte 7 Sabaudia 6 Lecce 6 Lagonegro 5 Napoli 2 Modica 1 Campobasso 0

I programma della 6ª Giornata di Serie A3 Girone Blu (17 novembre)

Ortona-Castellana Grotte

Modica-Lagonegro

Sorrento-Domotek Volley Reggio Calabria

Sabaudia-Gioia del Colle

Napoli-Lecce

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.