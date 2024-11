Risultati Serie A 11ª Giornata: stop Napoli, dietro vincono tutte. Ritorna Balotelli… col giallo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Terminate con i risultati dei posticipi del lunedì le partite dell’11ª Giornata di Serie A. A chiudere il programma odierno è stata la Lazio che ha battuto 2-1 il Cagliari con i gol di Dia e Zaccagni su rigore (di Luvumbo il gol dei sardi). I biancocelesti hanno chiuso in 11 contro 9 per la doppia espulsione di Mina (doppio giallo) e Adopo (doppio giallo per proteste dopo il rosso a Mina). La Lazio sale a quota 22 insieme ad Atalanta e Fiorentina al terzo posto.

Nel pomeriggio l’Empoli ha battuto il Como e il Genoa è tornato alla vittoria (che mancava dalla seconda giornata) superando 0-1 il Parma. Esordio in Serie A con la maglia del ‘Grifone’ per Mario Balotelli entrato all’86’: per ‘Supermario’ subito un giallo al 92′, giusto per ricordare che certe ‘abitudini’ non cambiano mai.

Risultati dell’11ª Giornata di Serie A molto interessanti per quanto riguarda la corsa Scudetto. Il Napoli, travolto dall’Atalanta, frena nella sua corsa in vetta e vede le inseguitrici avvicinarsi. Dietro, infatti, vincono tutte: l’Inter batte il Venezia soffrendo e si porta a -1; Atalanta e Fiorentina inanellano il 5° successo consecutivo nelle ultime 5 gare; la Juventus batte 0-2 l’Udinese. Torna al successo anche il Milan corsaro a Monza. Male invece la Roma sconfitta 3-2 dal Verona.

Risultati 11ª Giornata Serie A

Bologna-Lecce 1-0

Udinese-Juventus 0-2

Monza-Milan 0-1

Napoli-Atalanta 0-3

Torino-Fiorentina 0-1

Verona-Roma 3-2

Inter-Venezia 1-0

Empoli-Como 1-0

Parma-Genoa 0-1

Lazio-Cagliari 2-1

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 24 Atlanta 22 Fiorentina 22 Lazio 22 Juventus 21 Milan 17* Udinese 16 Bologna 15* Torino 14 Empoli 14 Roma 13 Verona 12 Cagliari 9 Parma 9 Como 9 Genoa9 Monza 8 Venezia 8 Lecce 8

* Una partita da recuperare

Programma 12ª Giornata Serie A (7-8-9-10 novembre)

Genoa-Como

Lecce-Empoli

Venezia-Parma

Cagliari-Milan

Juventus-Torino

Atalanta-Udinese

Fiorentina-Verona

Roma-Bologna

Monza-Lazio

Inter-Napoli

