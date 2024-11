Risultati Europa League: Lazio da impazzire, prima e imbattuta. Roma in caduta libera | CLASSIFICA

StrettoWeb

“Pedro, Pedro, Pedro!“, il tormentone di Raffaella Carrà risuona forte all’Olimpico. Pedrito Rodriguez fa impazzire i tifosi della Lazio, attuale capolista dell’Europa League, imbattuta e vincente al termine della 4ª Giornata.

I biancocelesti battono 2-1 il Porto con una grande prestazione contro una delle squadre più forti del torneo e lo fanno passando per due volte in vantaggio. Il primo gol arriva al termine del primo tempo con un colpo di testa di Romagnoli. I portoghesi pareggiano con un bel gol di Eustaquio che capitalizza una sgroppata sulla sinistra di Galeno. Al 92′ Pedro, 37 anni e non sentirli, decide la gara con un inserimento vincente sul secondo palo che vale il 2-1 finale. Lazio prima e imbattuta (unica squadra del torneo) a quota 12 punti.

Union Royale SG-Roma: 1-1

Delude, invece, la Roma. Dopo la sconfitta contro il Verona patita in campionato, i giallorossi tornano dal Belgio con un solo punto, frutto dell’1-1 rimediato in casa della Royale Union SG. Primo tempo a reti bianche. Al 62′ Mancini sblocca la gara, al 77′ Mac Allister pareggia i conti. Periodaccio per Juric la cui panchina traballa sempre di più.

Conference League: Apoel-Fiorentina 2-1

Prima sconfitta in Conference League per la Fiorentina. Il ko per 2-1 in casa dell’Apoel stride con l’ottimo momento della squadra viola che in Serie A viene da 5 successi consecutivi ed è attualmente terza. Toscani sorpresi dai gol di Donis e Abagna nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa al 74′ Ikonè accorcia le distanze ma la rimonta non si completa. La Fiorentina è attualmente 8ª con 6 punti in tre partite giocate.

Risultati 4ª Giornata Europa League

Besiktas-Malmo 2-1

Bodo/Glimt-Qarabag 1-2

Elfsborg-Braga 1-1

FCSB-Midtjylland 2-0

Francoforte-Slavia Praga 1-0

Galatasaray-Tottenham 3-2

Ludogorets-Athletic Bilbao 1-2

Nizza-Twente 2-2

Olympiakos-Rangers 1-1

Royale Union-SG-Roma 1-1

Ajax-Maccabi-Tel Aviv 5-0

AZ Alkmaar-Fenerbahce 3-1

Dinamo Kiev-Ferencvaros 0-4

Hoffenheim-Lione 2-2

Lazio-Porto 2-1

Manchester United-PAOK 2-0

Plzen-Real Sociedad 2-1

RFS-Anderlecht 1-1

Classifica Europa League

Lazio 12 Ajax 10 Galatasaray 10 Francoforte 10 Anderlecht 10 Athletic Bilbao 10 Tottenham 9 FCSB 9 Lione 7 Rangers 7 Olympiakos 7 Bodo / Glimt 7 Midtjylland 7 Ferencvaros 6 Manchester United 6 Viktoria Plzen 6 AZ Alkmaar 6 Besiktas 6 Hoffenheim 5 Roma 5 Fenerbahce 5 Porto 4 Slavia Praga 4 Elfsborg 4 Real Sociedad 4 Braga 4 Twente 3 Malmo FF 3 Qarabag 3 Royale Union SG 2 Nizza 2 RFS 2 PAOK 1 Ludogorets 1 Maccabi Tel Aviv 0 Dinamo Kiev 0

Programma 5ª Giornata Europa League

Giovedì 28 novembre

AZ Alkmaar-Galatasaray

Anderlecht-Porto

Athletic Bilbao-Elfsborg

Besiktas-Maccabi Tel Aviv

Dinamo kiev-Viktoria Plzen

Lazio-Ludogorets

Qarabag-Lione

RFS-PAOK

Braga-Hoffenheim

FCSB-Olympiakos

Ferencvaros-Malmo

Manchester United-Bodo/Glimt

Midtjylland-Franfocorte

Nizza-Rangers

Real Sociedad-Ajax

Slavia Praga-Fenerbahce

Tottenham-Roma

Twente-Royal Union SG

