Risultati Champions League 5ª Giornata: Juventus amara, Bologna quasi fuori | CLASSIFICA

StrettoWeb

Concluse le sfide della 5ª Giornata di Champions League con due risultati che non sorridono alle italiane. Dopo il tris di successi di Milan, Inter e Atalanta arriva il pareggio senza gol della Juventus in casa dell’Aston Villa e la sconfitta casalinga del Bologna al Dall’Ara contro il Lille.

Aston Villa-Juventus 0-0

Pareggio a reti bianche per la Juventus al Villa Park di Birmingham. I bianconeri, incerottati a causa delle tante assenze, non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro l’Aston Villa. Inglesi pericolosi nel primo tempo con una conclusione di Watkins e una traversa colpita da Digne su punizione. La Juventus vive delle folate di Conceicao, unico realmente capace di dare la scossa alla gara: il suo colpo di testa, salvato sulla linea da Martinez strozza in gola l’urlo di gioia ai tifosi bianconeri.

Locatelli protagonista di un gran salvataggio sulla linea su conclusione di McGin poco dopo. Brividi nel finale con il gol di Rogers annullato dal Var a causa di un fallo su Di Gregorio in uscita. Bianconeri a metà classifica: il prossimo esame contro il Manchester City la dirà lunga sulle prospettive future dei ragazzi di Thiago Motta.

Bologna-Lille 1-2

Ancora una notte amara per il Bologna. I rossoblu raccolgono la quarta sconfitta in 5 gare disputate fin qui in Champions League battuti 1-2 dal Lille. Al 5′ annullato un gol per fuorigioco di Dallinga. Al 44′ Mukau porta in vantaggio i francesi. Al 63′ Lucumi segna il primo gol del Bologna nella competizione, quello che vale il temporaneo 1-1. La parità dura appena 3 minuti prima che la doppietta di Mukau regali 3 punti al Lille. Per gli Emiliani 1 solo punto: la zona Playoff inizia a diventare un miraggio.

Risultati 5ª Giornata Champions League

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Sparta Praga-Atltico Madrid 0-6

Barcellona-Brest 3-0

Bayern Monaco-PSG 1-0

Inter-Lipsia 1-0

Leverkusen-Salisburgo 5-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting-Arsenal 1-5

Young Boys-Atalanta 1-6

Stella Rossa-Stoccarda 5-1

Sturm Graz-Girona 1-0

Aston Villa-Juventus 0-0

Bologna-Lille 1-2

Celtic-Club Brugge 1-1

Dinamo Zagabria-Dortmund 0-3

Liverpool-Real Madrid 2-0

Monaco-Benfica 2-3

PSV-Shakhtar 3-2

La classifica di Champions League

Liverpool 15 Inter 13 Barcellona 12 Borussia Dortmund 12 Atalanta 11 Leverkusen 10 Arsenal 10 Monaco 10 Aston Villa 10 Sporting 10 Brest 10 Lille 10 Bayern Monaco 9 Benfica 9 Atletico Madrid 9 Milan 9 Manchester City 8 PSV 8 Juventus 8 Celtic 8 Feyenoord 7 Club Brugge 7 Dinamo Zagabria 7 Real Madrid 6 PSG 4 Shakthar 4 Stoccarda 4 Sparta Praga 4 Girona 3 Stella Rossa 3 Salisburgo 3 Bologna 1 Sturm Graz RB Lipsia 0 Slovan Bratislava 0 Young Boys 0

Il programma della 6ª Giornata di Champions League

Martedì 10 dicembre

Ore 18:45

Dinamo Zagabria-Celtic

Girona-Liverpool

Ore 21:00

Atalanta-Real Madrid

Brest-PSV

Club Brugge-Sporting

Leverkusen-Inter

Lipsia-Aston Villa

Salisburgo-PSG

Shakhtar-Bayern Monaco

Mercoledì 11 dicembre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Slovan Bratislava

Lille-Sturm Graz

Ore 21:00

Arsenal-Monaco

Benfica-Bologna

Dortmund-Barcellona

Feyenoord-Sparta Praga

Juventus-Manchester City

Milan-Stella Rossa

Stoccarda-Young Boys

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.