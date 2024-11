“Rinascita Comunista”: “parteciperemo al sit-in pro Palestina di Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Comunichiamo la nostra adesione al SIT-IN di sostegno al popolo Palestinese e parteciperemo con una delegazione giorno 10 novembre 2024 alle ore 18,00 organizzata sulle scalinate del teatro Comunale “F.Cilea”. L’iniziativa ci appare quanto più opportuna considerato che il genocidio del popolo Palestinese continua senza sosta e ogni giorno vengono uccisi bambini, persone anziane, ammalati, vengono distrutti ospedali e presidi medici”. Così in una nota Lorenzo Fascì, del “Movimento per la Rinascita Comunista”.

“Ormai si contano decine di migliaia di morti. La popolazione è affamata e senza acqua. Israele è arrivata ad attaccare le basi UNIFIL i cui soldati di tanti paesi erano li in missione di Pace. Il tutto nel silenzio assordante della Comunità Internazionale che anzi continua a fornire armi a Israele. Intendiamo con la nostra protesta, organizzata in maniera del tutto civile e democratica, chiedere la immediata Pace ed il fermo della strage in atto”, si chiude la nota.

