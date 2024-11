Ginnastica Artistica, la Restart Reggio Calabria al Campionato Gold di Lucca: i risultati

StrettoWeb

La Restart Reggio Calabria torna con un bagaglio di esperienza arricchito e con la consapevolezza nei propri mezzi ancora più rafforzata, dopo la trasferta toscana di fine ottobre. Il club reggino della direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo, ha disputato il campionato Gold, il più alto per grado di difficoltà nelle competizioni federali, con la sua squadra agonistica composta da Giada Arco, Elsa Labate, Mariarosaria Morabito, Giada Squillaci e Gaia Suraci. Sono mancati solo pochi decimi per festeggiare il passaggio del turno, ma nonostante questo è stata un’esperienza pazzesca.

Oltre 130 associazioni e 480 ginnaste che hanno catturato l’attenzione al PalaSport di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, dove è andato in scena il concentramento riservato alle zone tecniche 3, 4 e 5 (Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo ed ancora Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). Presente anche la Restart e per pochissimo, dicevamo, non è arrivata con Giada Arco la qualificazione al turno successivo, per le fasi nazionali. Il regolamento prevedeva infatti il passaggio del turno per le prime quattro ginnaste, Giada ha concluso quinta, a testa altissima.

I risultati

Vediamo in dettaglio il percorso delle brave ginnaste reggine, tenuto conto che si trattava per tutte della prima volta in un campionato Gold, eccezion fatta per la prima citata Giada Arco. Per lei due esercizi in pedana nella categoria J3 che l’ha vista totalizzare 21.150 punti con il cerchio (quinto posto a pochi decimi dal passaggio del turno) e 19.900 punti con le clavette (settima posizione). Tutti esercizi molto difficili, complessi,ricchi di Rischi e difficoltà di attrezzo di alto livello che non hanno “intimorito” le #Rgirls, le quali hanno affrontato la gara a con caparbietà e motivazione e facendo perno su tutta l’esperienza e tutti gli insegnamenti trasmessi dalle proprie istruttrici Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano, Francesca Spanti, Elisa Zumbo e Valeria Cannizzaro. Quest’ultima presente per l’occasione a Lucca, insieme alla Direttrice Prof.ssa D’arrigo, per accompagnare le atlete in gara.

Proseguendo con gli altri risultati ottenuti dalle reggine a Borgo a Mozzano, nono posto in graduatoria per Mariarosaria Morabito, categoria A2, con 18.500 alle clavette. Decimo posto nella categoria J2 per Gaia Suraci, grazie ai suoi 17.350 punti nell’esercizio con la palla; nella top-ten ci finiscono anche Elsa Labate (18.650 punti nel cerchio, categoria J3) e Giada Squillaci (18.550 punti al cerchio categoria A2). Un’altra esperienza unica, vissuta tutta d’un fiato e che inorgoglisce ancora di più la società presieduta da Pierfabrizio Puntorieri.

