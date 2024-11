ReggioRavagnese, dopo tre stagioni saluta Ferdinando Pannuti: è addio con il centrocampista

StrettoWeb

“La società comunica che il centrocampista Ferdinando Pannuti non è più un giocatore della ReggioRavagnese. Si dividono le strade tra Ferdinando e i colori amaranto dopo tre stagioni emozionanti vissute insieme. Non resta che rivolgere un sentito grazie al calciatore e alla persona per l’impegno profuso durante la sua permanenza alla ReggioRavagnese, augurandogli di vero cuore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera calcistica”.

Così la ReggioRavagnese in una nota comunica l’addio con Ferdinando Pannuti. Continuano i movimenti in entrata e in uscita del club reggino, che ieri ha pareggiato in casa della Vigor Lamezia nel finale.

