ReggioRavagnese, c’è un nuovo arrivo: ufficiale Gabriele Militano

La ReggioRavagnese “è lieta di essersi assicurata le prestazioni del giocatore Gabriele Militano, attaccante esterno , classe ‘01. Profilo di elevata qualità tecnica che agisce sulla corsia sinistra, abile nel saltare l’uomo e andare in rete con facilità. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, successivamente ha vissuto esperienze importanti con Cosenza e Vibonese, per poi mettersi in luce nei campionati di Serie D e Eccellenza con le maglie di Lavello e Palmese. Reduce dall’ esperienza con la Palmese, Gabriele ha scelto di ripartire dai colori amaranto, con tanta voglia di rilanciarsi e dare un importante contributo alla causa”.

Le parole di Gabriele: “ringrazio prima di tutto la società che mi ha dato l’opportunità di far parte di questa grande squadra e adesso devo soltanto lavorare e dare una mano ai miei nuovi compagni di squadra per fare bene tutti insieme”.

