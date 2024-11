ReggioRavagnese, Nico Di Biase: “stiamo bene, domani uniti per conquistare i 3 punti”

StrettoWeb

Alla vigilia della sfida casalinga con il Brancaleone, parla l’esperto centrocampista argentino della ReggioRavagnese Nico Di Biase, uno dei volti nuovi della compagine amaranto chiamata domani a difendere il primato in classifica. “Stiamo bene, la squadra è in salute. Siamo consapevoli dell’ importanza di difendere il primato in classifica”.

“Domani affrontiamo una squadra tosta e ben organizzata, ma dipenderà tutto da noi. Dobbiamo essere uniti, in modo da strappare i tre punti che per noi sono fondamentali per dare e continuità e proseguire il nostro cammino”, ha aggiunto.

