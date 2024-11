ReggioRavagnese, giovane calciatore coinvolto in un brutto incidente stradale

StrettoWeb

“La società, insieme a tutte le sue componenti, è vicina al proprio calciatore Francesco Iaccino, il quale è stato coinvolto in un incidente stradale che lo costringerà a doversi sottoporre ad un intervento piuttosto delicato a Roma. Colosso della formazione U19 di mister Cacurri, più volte convocato in Prima squadra, Francesco dimostrerà anche in questa circostanza tutta la sua forza e determinazione, per tornare presto a vivere con gioia la propria vita e divertirsi in campo insieme ai suoi compagni”. Questa nota è della ReggioRavagnese, che mostra solidarietà al suo giovane calciatore – Iaccino – coinvolto in un incidente.

Alla ReggioRavagnese si aggiunge anche il Bocale. Iaccino, infatti, giocava anche nei biancorossi: “Il Bocale Calcio Admo in ogni sua componente, è vicino a Francesco Iaccino, ex calciatore biancorosso ed attualmente in forze all’ ASD ReggioRavagnese 1960. Francesco è rimasto coinvolto in un brutto incidente e dovrà subire un delicato intervento nella Capitale. La sua forza la conosciamo già ma con il supporto di tutti noi, Francesco supererà anche questo delicato momento”.

